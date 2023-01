Dell G16 e G15: prezzi e dettagli dal CES 2023 per i portatili dal costo accessibile

Alienware e Dell hanno presentato oggi nuovi portatili da gioco, tra cui: Dell G16 e G15. In arrivo in primavera, i due computer saranno venduti ai seguenti prezzi:

Dell G15 a partire da ~$849 (USA)

Dell G16 a partire da ~$1.499 (USA)

Ecco le informazioni condivise tramite un comunicato ufficiale.

I nuovi portatili da gioco G16 e G15 di Dell sono basati sull'affidabilità e sulla semplicità a prezzi accessibili, con un'estetica giovane e divertente e prestazioni all'altezza.

Abbiamo adottato un nuovo e audace approccio al design con i modelli G15 e G16, disponibili in accattivanti varianti di colore, con tonalità retrò di arancione e blu abbinate a metalli pregiati, che saranno sicuramente apprezzate da chi apprezza l'estetica pop anni '80. Entrambe sono dotate del nostro tasto G-mode, di esclusivi tasti macro per le funzioni di gioco e di tasti audio per migliorare l'esperienza del giocatore. G15 offre opzioni per la tastiera RGB a una o quattro zone con tastierino numerico, mentre G16 offre opzioni per la tastiera RGB a una zona e Cherry MX per adattarsi al vostro stile.

Guardando sotto il cofano, G15 e G16 supportano i giochi ad alta intensità grafica con facilità e coerenza, anche nelle sessioni più lunghe, grazie alla più recente tecnologia Intel, AMD e NVIDIA per aiutarvi a immergervi nei vostri giochi preferiti. Inoltre, per la prima volta, la serie G riceve il sistema di raffreddamento Vapor Chamber Cooling e l'interfaccia termica Element 31 di ispirazione Alienware.

Entrambi i dispositivi sono dotati del nuovo Alienware Command Center per la massima personalizzazione del gioco.