Dead Space Remake: ecco il trailer di lancio "L'umanità finisce qui", gioco in arrivo

Come promesso, EA e Motive hanno pubblicato nella notte il trailer di lancio ufficiale di Dead Space Remake, un video intitolato "L'umanità finisce qui" che fa ben capire i suoi contenuti, tra incubi e azione serrata.

Anticipato pochi giorni fa da un conto alla rovescia, il trailer di lancio di Dead Space Remake è finalmente arrivato e si presenta in ottima forma, come possiamo vedere qui sotto.

Il gioco ha la data d'uscita ormai vicina, essendo fissata per il 27 gennaio 2023, dunque manca poco a poter tornare di nuovo all'interno dell'armatura di Isaac Clarke per una ripassata generale all'incubo iniziale della serie.

Motive ha lavorato a fondo per ricostruire completamente l'impianto grafico dell'originale Dead Space e modificare alcuni aspetti del gameplay rendendoli più dinamici, anche in linea con i progressi fatti dalla serie in questo senso nel corso dei capitoli successivi.

Il risultato è dunque una rivisitazione totale dell'originale Dead Space che punta a mantenerne gli elementi di forza, ovvero atmosfera ai massimi livelli, tensione e orrore attraverso un saggio utilizzo di ritmi di gioco, incontri, luci e ombre, ma anche un gioco rinnovato sul fronte di alcune dinamiche di movimento e intuitività, oltre che ovviamente con una grafica al passo coi tempi.

Attendiamo dunque di provare in prima persona l'evoluzione di Dead Space in questo remake, ricordando peraltro come sia risultato il gioco più atteso di gennaio 2023 sia per la redazione che per i lettori di Multiplayer.it.