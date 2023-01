PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2023: modifiche su due giochi annunciati

Proprio nelle ore scorse sono stati annunciati i giochi di gennaio 2023 per PlayStation Extra e Premium, ma nel frattempo ci sono state due modifiche che riguardano l'elenco riferito inizialmente da Sony, con due giochi che risultavano erroneamente comunicati.

La prima modifica effettuata riguarda Just Cause 4, l'action game di Avalanche pubblicato da Square Enix è stato erroneamente indicato come disponibile su PS5 e PS4 in duplice versione: in verità si tratta solo della versione PS4, giocabile in retrocompatibilità anche su PS5. Non esiste infatti un upgrade next gen ufficiale del gioco per PS5, dunque la versione scaricabile nel catalogo Extra e Premium è quella per PS4.

Sony ha inoltre specificato che "Just Cause 4 sarà disponibile nelle regioni con lo streaming insieme a Just Cause 4 Reloaded, che sarà disponibile solo per il download". Dunque c'è questa doppia possibilità per quanto riguarda il titolo in questione nel catalogo del servizio.

La seconda modifica, più sostanziosa, è l'eliminazione di Sayonara Wild Hearts. In base a quanto riferito sul PlayStation Blog in inglese (quello locale in italiano non ha ancora corretto l'informazione), il gioco "è stato annunciato in maniera erronea come parte del catalogo di giochi per PlayStation Plus a gennaio". L'annuncio del gioco come previsto nell'elenco dei titoli scaricabili dal catalogo Extra e Premium è stata evidentemente un errore, dunque l'abbiamo rimosso dalla lista.

Evidentemente, c'è stato un problema di comunicazione e l'ottimo rythm game di Simogo e Annapurna - che potete conoscere meglio nella nostra recensione di Sayonara Wild Hearts - non sarà disponibile per gli abbonati, almeno nel mese di gennaio 2023. Entrambe le modifiche sono state applicate nella news sull'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2023, che per il resto rimangono invece validi.