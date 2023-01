Dead Space è il gioco più atteso di gennaio 2023

Tuttavia, non è certo l'unico gioco di grande interesse destinato ad arrivare nel corso di gennaio 2023, come vedremo anche in base agli altri piazzamenti. Il primo mese del nuovo anno ci accoglie subito, sul fronte videoludico, con un'offerta decisamente ricca e composta da titoli tripla A e indie, conversioni, seguiti di serie di notevole importanza, nuove proprietà intellettuali e altro, a comporre un panorama alquanto variegato e stimolante, che fa da ottima introduzione a un 2023 che si presenta davvero molto interessante su tutti i fronti. Vediamo dunque come sono andate queste elezioni del gioco più atteso del mese.

Si parte con un nuovo anno e il primo mese si dimostra subito pieno di novità, anche di grosso calibro. Certo, siamo lontani dall'avvio del 2022 con Elden Ring subito a febbraio, ma anche questo mese si difende decisamente bene con una buona quantità di giochi di grosso calibro e produzioni più piccole ma comunque meritevoli di una certa attenzione. In tutto questo, l'elezione del gioco più atteso del mese di gennaio 2023 ha comunque dato un risultato univoco e inequivocabile sia per quanto riguarda le preferenze della redazione che dei lettori di Multiplayer.it: si tratta di Dead Space , il remake in sviluppo presso Motive del classico survival horror fantascientifico originariamente sviluppato da Visceral Games.

Il più atteso dalla redazione

Fire Emblem Engage è fra i giochi più attesi di gennaio 2023

Il voto interno alla redazione di Multiplayer.it ha dato un risultato netto, con Dead Space ad emergere come gioco più atteso del mese di gennaio 2023 senza alcuna discussione. Già l'originale venne ampiamente apprezzato da queste parti e l'intera serie è stata tenuta in una certa considerazione dalla redazione, dunque non stupisce per nulla che il remake sia uno dei prodotti più attesi di questo inizio anno. Il progetto è stato affidato a Motive, che ha deciso di rimanere totalmente fedele al vecchio Dead Space per quanto riguarda struttura di gioco, situazioni e atmosfere, ma ricostruendo totalmente tutta l'impalcatura tecnica e rendendola all'avanguardia dal punto di vista di grafica e audio. Insomma, un remake puramente tecnico, ma che potrebbe rispondere precisamente alla richiesta dei tanti appassionati di Dead Space, che chiedevano semplicemente un'attualizzazione del gioco in grado di sfruttare a dovere le piattaforme moderne.

In seconda posizione troviamo Fire Emblem Engage, sicuramente uno dei titoli di maggior rilievo in arrivo durante gennaio 2023. Su Nintendo Switch la serie è tornata ad avere un ruolo molto importante nella lineup di Nintendo, dopo un periodo che l'aveva vista più lontana dalle luci della ribalta. Fire Emblem Engage è uno strategico a turni che gode di un notevole seguito presso la redazione e non stupisce che l'uscita di un nuovo capitolo maggiore risulti essere tra le proposte più attese del mese di gennaio, considerando anche quanto è stato apprezzato il precedente Fire Emblem: Three Houses.

Decisamente più particolare è la situazione sul terzo gradino del podio, dove troviamo contemporaneamente l'interessante avventura indie Season: A Letter to the Future, l'action old school Vengeful Guardian: Moonrider, One Piece Odyssey e Forspoken. Probabilmente ci si attendeva un po' di più da quest'ultimo, ma evidentemente le proposte di gennaio stuzzicano tanti gusti diversi.