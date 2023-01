Ken Block è morto: incidente fatale in motoslitta per il pilota di rally

Lutto nel mondo dei motori e non solo: nelle ore scorse Ken Block è morto, pilota professionista specializzato in rally e varie altre discipline, arrivando alla fama globale attraverso uno stile particolare nella guida e nel modo di proporsi al pubblico, passando peraltro anche attraverso i videogiochi.

Ken Block aveva 55 anni, stando a quanto riportato ha perso la vita nel corso di un'uscita in motoslitta nei pressi di Park City, Utah, vicino al proprio ranch. In base alle ricostruzioni, Block si trovava su un pendio piuttosto ripido e la motoslitta su cui si trovava si è capovolta, travolgendolo.



I primi a dare notizia della sua scomparsa sono stati i gestori dell'account Instagram "The Hoonigans", che hanno ricordato Block come "un visionario, un pioniere e un'icona. Ma, cosa più importante, un padre e un marito" di cui si sentirà una grande mancanza.

Ken Block era specializzato in particolare nel rally ma aveva creato anche un suo stile di guida particolare, basato sulla spettacolarità e la precisione. Particolarmente celebri le sue esibizioni nella "Gymkhana", oltre ad aver preso parte a corse WRC ufficiali e in altre categorie.

Nel mondo dei videogiochi lo ricordiamo per essere stato presente a più riprese all'interno delle serie Need for Speed, Forza Motorsport e DiRT, ma praticamente tutte le community legate al mondo dei motori, reali e virtuali, piangono oggi la scomparsa del pilota, che si era fatto conoscere anche con il suo particolare carisma, oltre all'abilità alla guida.