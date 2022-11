Google Stadia, rimborsi partiti ufficialmente anche in Italia

A quanto pare i rimborsi degli acquisti relativi a Google Stadia sono partiti ufficialmente anche in Italia. Per avere la conferma di averli ricevuti, controllate il vostro account per eventuali comunicazioni.

Come abbiamo riportato, alcuni giorni fa Google Stadia ha dato il via ai rimborsi per l'acquisto di giochi, contenuti digitali e hardware: una procedura resa necessaria dal fatto che la piattaforma streaming chiuderà i battenti il 18 gennaio 2023.

"A partire dal 9 novembre 2022, Stadia cercherà di elaborare automaticamente i rimborsi per tutti gli acquisti di giochi, contenuti aggiuntivi e quote di abbonamento diverse da Stadia Pro effettuati tramite lo store Stadia", aveva scritto Google nelle FAQ ufficiali di Stadia.

Sembra che per il momento i rimborsi siano relativi unicamente all'acquisto di giochi e contenuti digitali, ma l'azienda ha assicurato che entro il 18 gennaio risarcirà anche gli utenti in relazione all'acquisto dell'hardware.

Quest'ultimo, ad ogni modo, non diventerà del tutto inutilizzabile con fine del servizio, in quanto esistono metodi per usare il controller di Google Stadia in wireless anche dopo la chiusura dei server.