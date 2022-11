Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC, l'analisi di Digital Foundry è molto positiva

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC è stato sottoposto all'immancabile analisi tecnica di Digital Foundry, che ha espresso una valutazione molto positiva rispetto alla qualtià della conversione realizzata da Nixxes.

Come abbiamo scritto nella recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC, il gioco presenta le stesse opzioni grafiche di Marvel's Spider-Man Remastered e si comporta fondamentalmente nello stesso modo, con un'implementazione del ray tracing di qualità ma molto esigente in termini di risorse.

La cosa viene confermata da Alex Battaglia, che suggerisce un processore AMD Ryzen 5 3600 (più o meno equivalente all'i5 10400 utilizzato per i nostri test) laddove la conta degli oggetti riflessi arrivi a 6, mentre se il numero è maggiore bisogna per forza di cose optare per una CPU più potente al fine di evitare rallentamenti.

Sempre in merito al ray tracing, il redattore di Digital Foundry suggerisce di non utilizzarlo per le ombre, visto che il costo in termini di prestazioni arriva al 15% e in generale le tecnologie utilizzate per la resa delle ombre senza RTX restituiscono comunque ottimi risultati.

Battaglia ha provveduto anche in questo caso a fornire una lista di impostazioni ottimizzate per far girare il gioco al meglio, aggiungendo l'equivalente opzione utilizzata da Insomniac Games per la versione PS5: alcune regolazioni sorprendono, confermando il valore dell'ottimizzazione effettuata per la console Sony.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC, le impostazioni ottimizzate

In definitiva, come anticipato, la conversione realizzata da Nixxes si è guadagnata gli apprezzamenti di Digital Foundry, in particolare per la sua capacità di scalare sulle configurazioni meno potenti, incluso Steam Deck, ovviamente scendendo a qualche compromesso sul piano della qualità visiva e del frame rate.