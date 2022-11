Offerte Amazon: cuffie wireless Sony WF-1000XM4 per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto le cuffie wireless Sony WF-1000XM4, dispositivo dotato di cancellazione attiva del rumore. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per le Sony WF-1000XM4 è 280€. Lo sconto in questione taglia via buona parte del prezzo, sebbene queste cuffie abbiano raggiunto un costo inferiore mesi fa. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Le cuffie wireless Sony WF-1000XM4 sono dotate di un sistema di eliminazione del rumore capace di gestire in modo attivo i suoni esterni. L'audio, gestito da dei driver da 6mm, è riprodotto senza distorsioni e con una ricca gamma di bassi. Le cuffie in questione possono essere accoppiate a due dispositivi in contemporanea, e la tecnologia Precise Voice Pickup consente di capire la tua voce in modo chiaro e preciso, così da poterla trasmettere al meglio.

Sony WF-1000XM4

