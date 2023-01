GOG Connect è stato eliminato: il collegamento a Steam disattivato in silenzio

GOG ha silenziosamente eliminato il servizio GOG Connect, che consentiva di importare i giochi Steam all'interno della propria libreria, disattivando la funzionalità senza fornire spiegazioni precise al riguardo.

Il servizio era fermo da un po' di tempo a questa parte, ma sembrava potesse tornare una volta aver effettuato gli aggiornamenti necessari. Invece, l'url relativo a GOG Connect sembra sia stato totalmente disattivato, rimandando alla pagina principale dello Store, senza fornire spiegazioni precise.

Il redirect della pagina sembra sia iniziato già da qualche giorno, ma questa risultava ancora accessibile il primo gennaio, dunque il cambiamento dev'essere avvenuto pochi giorni fa. In mancanza di un annuncio ufficiale, non possiamo ancora dare per certo l'abbandono di GOG Connect, sebbene un portavoce della compagnia sembra l'abbia confermato a PC Gamer.

Secondo quanto riferito dal sito, alla richiesta di informazioni GOG avrebbe risposto confermando che "GOG Connect non è più supportato ed è stato rimosso". Non ci sono dati precisi sull'effettivo utilizzo del servizio, ma si trattava di una funzionalità piuttosto pratica per gli amanti dell'ordine su PC, consentendo di avere tutti i giochi sistemati in un'unica libreria invece di dover passare da quella di GOG a quella di Steam all'occorrenza, nonché uno dei primi esperimenti fatti in questo ambito.

In ogni caso, è ancora possibile effettuare questo riordino generale dei giochi andando a linkarli uno per uno attraverso GOG Galaxy linkando le varie piattaforme, oltre a poter utilizzare altri sistemi alternativi.