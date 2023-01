Giochi più venduti del 2022 negli USA, ecco la classifica ufficiale

NPD ha pubblicato la classifica ufficiale dei giochi più venduti del 2022 negli USA: come già annunciato, Call of Duty: Modern Warfare 2 ha superato le vendite di Elden Ring e lo troviamo infatti al comando della top 10, con Madden 23 in terza posizione.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Elden Ring Madden 23 God of War Ragnarok LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Pokémon Scarlatto e Violetto FIFA 23 Leggende Pokémon: Arceus Horizon Forbidden West MLB The Show 22

Un esito del genere non sorprende più di tanto, se consideriamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 ha registrato il miglior lancio di sempre per la serie, con incassi per 800 milioni di dollari, e neppure lo straordinario successo di Elden Ring è riuscito a eguagliare quei numeri.

Poco da dire su Madden 23: la serie sportiva targata Electronic Arts è una vera e propria istituzione negli Stati Uniti, ed è per questo che è riuscita a superare God of War Ragnarok, il lancio migliore di ogni first party PlayStation.

Sorprende piuttosto che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker abbia fatto meglio di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma le esclusive per Nintendo Switch sono rappresentate nella classifica anche grazie all'ottavo posto di Leggende Pokémon: Arceus.