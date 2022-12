Call of Duty: Modern Warfare 2 ha superato Elden Ring per vendite in USA nel 2022

Elden Ring non è più il gioco più venduto del 2022 negli Stati Uniti. A superarlo è stato l'immancabile Call of Duty: Modern Warfare 2, almeno stando ai dati pubblicati da NPD.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato il gioco più venduto negli USA di ottobre e novembre in termini di ricavi ed è diventato il gioco più venduto in assoluto del 2022 nel territorio, posizione prima occupata dal titolo di FromSoftware.

NPD non ha chiarito se Call of Duty: Modern Warfare 2 abbia venduto più o meno copie di Elden Ring (il dato può essere differente dai ricavi), ma ha spiegato che il lancio ha fatto registrare un successo andato ben oltre le previsioni di Activision e della società di analisi.

A giugno 2022 NPD aveva ipotizzato che Elden Ring sarebbe diventato il titolo più venduto del 2022 in USA, battendo anche Modern Warfare 2. Probabilmente il calcolo era partito dall'insuccesso di Call of Duty: Vanguard, il capitolo precedente della serie di sparatutto militari.

Invece il gioco di Infinity Ward ha completamente ribaltato la situazione. Mat Piscatella di NPD ha spiegato: "Non è che Elden Ring non abbia fatto incredibilmente bene, perché lo ha fatto, ma Call of Duty: Modern Warfare 2 è andato ben oltre le mie aspettative iniziali."

L'unica possibilità di Elden Ring di recuperare e arrivare primo è che venda di più nel mese di dicembre, magari aiutato dalla vittoria del GOTY 2022 dei TGA. Certo, è indubbio che anche Call of Duty: Modern Warfare 2 venderà molto bene durante il periodo natalizio, dove solitamente la serie realizza degli ottimi risultati.