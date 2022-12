Hades II: il godlike roguelike di Supergiant Games sta per tornare, e potrebbe superarsi

Eppure, nonostante le folle adoranti, era difficile pensare a un effettivo seguito di quel gioco: i Supergiant hanno sempre dato grande importanza alla libertà creativa e alla sperimentazione, e la stragrande maggioranza dei loro fan era convinta di doversi aspettare un progetto completamente nuovo dalla casa. Invece, a sorpresa (e per una volta graziato dal classico mare di leak che soffoca la rete) ai The Game Awards uno spettacolare trailer animato dai ragazzi di Studio Grackle ha svelato ufficialmente l'esistenza di Hades II, lasciando tutti a bocca aperta.

Nel magico mondo dello sviluppo indipendente i Supergiant Games sono una perla rara: questo gruppo minuto di talenti dotato di sensibilità artistiche eccezionali e solidissime basi di design ci ha regalato vari titoli memorabili, tra cui l'ottimo Bastion (gioco di debutto non sottovalutabile), il fantastico Transistor e il fallato, ma comunque ispiratissimo Pyre. Anche con un pedigree così variegato, però, il videogioco che viene quasi all'unanimità ritenuto l'opera magna del team è Hades, un roguelike di rara finezza e qualità, capace di trasformarsi rapidamente in un successo di critica e pubblico con pochi precedenti nel curioso genere di appartenenza.

Corsa contro il tempo. Letteralmente

Ecco la nuova protagonista di Hades II, Melinoe. E sì, apparentemente anche lei può morire quanto vuole. Comodo nevvero?

Ovviamente l'elefante nella stanza di Hades II è la già accennata presenza di una nuova protagonista, Melinoe, una dea greca figlia di Ade e Persefone (e quindi sorella di Zagreus) la cui mitologia è abbastanza oscura da permettere ai Supergiant di prendersi qualche utile "libertà creativa". Non è chiaro nel gioco dove sia finito Zagreus - almeno non dal trailer mostrato - ma laddove il precedente guerriero desiderava solo scappare dal regno del padre, Melinoe ha intenti completamente opposti. Pare infatti debba salvare il dio degli inferi dall'ira del titano Crono, ricomparso per motivazioni non ancora specificate, e all'apparenza straordinariamente potente.

La scelta di Melinoe è in primis curiosa per via del suo stretto legame con Ecate, che nel video di presentazione compare subito come sua guida e tutrice. Dea della magia e strettamente correlata alle streghe, infatti, Ecate è una figura che sembra implicare un focus sugli incantesimi in questo titolo rispetto alle abilità offensive classiche, e la cosa parrebbe confermata anche da una della brevi scene di gameplay, in cui Melinoe utilizza chiaramente il bastone magico della sua maestra per colpire i nemici con un poderoso attacco mistico ad area.

In Hades II sembra esserci un certo focus sugli attacchi magici. Sarà interessante valutare i cambiamenti al sistema di combattimento legati alle magie

Non temete comunque, la presenza di armi multiple è una pratica certezza anche stavolta: non solo nel trailer si vede infatti un mix di falcetto e coltello estremamente veloce - che immaginiamo avrà un funzionamento simile per ritmi e raggio ai magli di Zagreus - e il bastone sopracitato, ma i primi comunicati stampa precisano che la nuova protagonista avrà svariati strumenti di morte a disposizione. In più sarebbe davvero strano, considerata la varietà di armi del predecessore, fare passi indietro da questo punto di vista offrendo meno varietà complessiva.

Se si reinserisce la magia nel discorso, tuttavia, la possibilità di sistema incentrato sul numero delle manovre in sfavore di quello delle armi ci sembra possibile, e non la riterremmo certo una strada errata per evolvere le meccaniche di combattimento del gioco. Ah, per la cronaca, le nostre non sono solo teorie: in uno dei potenziamenti mostrati per pochi istanti, si parla di ricarica della risorsa "Magicks" legata agli incantesimi, pertanto è praticamente sicura la presenza di attacchi di questo tipo (che forse andranno completamente a sostituire gli attacchi dalla distanza con i frammenti di Zagreus). La mobilità di Melinoe sembra invece ricalcare da vicino la velocità di Zagreus e le sue capacità di schivata, almeno per ora.