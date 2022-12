Unreal Engine 5.1: disponibile l'impressionante demo Redwood Forest

MAWI United GmbH ha pubblicato la demo Redwood Forest, realizzata con Unreal Engine 5.1, che consente di muoversi in tempo reale in una foresta fotorealistica cui sono state applicate tutte le più recenti tecnologie grafiche introdotte da Epic Games nel suo motore: Nanite per le il fogliame e gli alberi, Lumen per le lui e Virtual Shadow Map per le ombre. Il risultato è francamente impressionante, come potete vedere dai due video sottostanti:

Volendo potete vedere anche alcune immagini statiche della demo su Art Station.

Difficile che si raggiunga un livello di dettaglio simile in un videogioco, a meno che non venga pensato per PC high end, perché ovviamente lì i vari sistemi di gioco andrebbero a togliere risorse alla grafica. Comunque è davvero un bel vedere. Se vi interessa, la demo Redwood Forest è scaricabile da qui.

I requisiti di sistema per farla girare parlando di un GeForce RTX 2080, ma gli sviluppatori consigliano di usare almeno una GeForce RTX 3080, tanto per farvi capire di che potenza è richiesta per goderne appieno.