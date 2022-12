Pokémon Zaffiro: fine carriera per il pesce streamer che ha finito il gioco

Uno degli streamer migliori sulla piazza, quantomeno uno dei più espressivi e intelligenti, sta per ritirarsi dalle scene: è il pesce streamer del canale YouTube Mutekimaru Channel, che ha finito Pokémon Zaffiro.

Mutekimaru Channel è un canale giapponese che ha attirato l'attenzione dei fan nell'estate del 2020, quando ha iniziato a trasmettere le live di un pesce siamese combattente che nuotava in un acquario diviso in sezioni, con sopra mappati i comandi di un controller del GameCube, con cui giocava a Pokémon Zaffiro del 2002 per Game Boy Advance.

Se ricordate, il GameCube poteva far girare i giochi di Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance tramite una periferica esterna, il Game Boy Player.

Il pesce, nel giro di due anni e mezzo, ha prevalso in diverse palestre, ha scoperto dei glitch sfuggiti agli esseri umani e ha finito il gioco, diventando un Pokémon Master. Il che fa capire bene il target di questi titoli.

Comunque, la sua avventura è arriva alla sua naturale conclusione, come annunciato in un video pubblicato sul canale in stile Pokémon, con la fine del gioco:

L'autore del canale ha poi spiegato che il progetto del pesce streamer nacque durante la pandemia, quando era costretto in casa e aveva molto tempo libero. All'epoca pensò di farlo durare per sei mesi, ma il grande riscontro di pubblico, che non aveva mai visto uno streamer con tali argomenti, lo ha convinto a farlo durare di più.

Il problema è che l'equipaggiamento da gioco per il pesce occupa un'intera stanza della sua casa e, visto che vuole cambiare stile di vita, quello spazio gli serve. Quindi fine del canale. Il pesce di suo non finirà in una frittura, ma sarà affidato ai genitori del proprietario del canale, che se ne prenderanno cura.

Il nostro ha anche pubblicato un video per illustrare il lavoro fatto per rendere il pesce un videogiocatore, così che chiunque voglia dargli un seguito sarà libero di farlo.