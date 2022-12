Akka Arrh annunciato, è un gioco cancellato perché troppo difficile, rifatto da Jeff Minter

Akka Arrh era un coin op praticamente completo al 100%, che Atari decise di non distribuire perché troppo difficile, di fatto cancellandolo. Ora ha annunciato una rilettura del gioco ad opera di Jeff Minter e della sua Llamasoft, prevista per il 2023 su PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Per rilettura intendiamo che Minter ha ripreso il titolo originale e lo ha rifatto da zero a suo modo, ossia rimpinzandolo di grafica psichedelica e di trovate di suo gusto. Vediamo il trailer di annuncio:

Vediamo anche qualche immagine di gioco:

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Una cascata di parole, colori, forme e suoni scorre intorno alla vostra torretta mentre combattete disperatamente contro gli sciami di aggressori in arrivo. Se i nemici penetrano nel vostro perimetro, dovete zoomare in un combattimento a distanza ravvicinata e respingerli, adattandovi a una prospettiva completamente diversa in un batter d'occhio. Benvenuti in Akka Arrh di Jeff Minter.

Questa rivisitazione moderna degli ottimi sviluppatori di Llamasoft combina l'intrigo di un rarissimo prototipo arcade dell'Atari con una visione creativa unica che offre uno sparatutto a onde incredibilmente coinvolgente. Akka Arrh trasuda il senso dell'umorismo di Minter, l'amore per i colori psichedelici e la capacità di creare giochi che sono una gioia per gli occhi.

Caratteristiche principali:

- Pura felicità arcade! Sarete catapultati direttamente nell'azione, dove le combo, i punteggi più alti e la sopravvivenza sono i vostri unici obiettivi.

- Create enormi catene di esplosioni nemiche e accumulate munizioni per colpi di precisione per mantenere una combo e i vostri anelli (o la vostra forza vitale) protetti. Se li perdete tutti, il gioco è finito.

- Inizia dall'inizio dei 50 livelli unici o riprendi da dove hai lasciato per arrivare alla fine.

- Accessibilità! Siete sensibili alle luci lampeggianti o semplicemente non siete appassionati? Non c'è da preoccuparsi: è disponibile un'opzione per disattivare gli effetti visivi più intensi, in modo che l'esperienza possa essere apprezzata da un pubblico più ampio.

Se vi interessa giocare il coin op originale di inizio anni '80, potete farlo nella raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration.