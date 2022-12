The Witcher 3: Wild Hunt next-gen: pubblicato un lunghissimo video con solo un paesaggio

CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo video della versione di ultima generazione di The Witcher 3: Wild Hunt, in cui viene mostrato un solo paesaggio per un'ora e mezza, con Geralt di Rivia, il protagonista del gioco, posto in basso a destra nell'immagine. In sottofondo si possono ascoltare i suoni ambientali e i brani della colonna sonora.

Qual è il senso di questo filmato? In realtà è ottimo per valutare le qualità tecniche del gioco, visto che mostra la nuova acqua con relativi riflessi, i nuovi effetti di luce, l'aumento della distanza visiva. Inoltre consente di valutare la scena in diverse condizioni di luce, visto che offre un'intero ciclo giorno / notte.

Da notare il movimento delle nuvole, il vento che muove la vela della barchetta in secondo piano, la presenza di uccelli e altri piccoli eventi che rendono viva la scena. Insomma, è davvero un bel vedere. Guardatela per tutto il tempo che dura e troverete la vostra pace interiore.

Per chi fosse curioso, il luogo immortalato nel video è il mulino di Brunwich, a Velen.

Per il resto vi ricordiamo che The Witcher 3: Wild Hunt di nuova generazione sarà lanciato il 14 dicembre 2022 per PC, PS5 e Xbox Series X e S.