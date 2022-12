Goat Simulator 3: sviluppatori consigliano di lanciarlo da Steam per risolvere i problemi dell'EGS

Gli sviluppatori di Goat Simulator 3 hanno consigliato di lanciare il gioco da Steam per risolvere alcuni problemi di compatibilità con i controller. Cosa c'è di strano, vi starete chiedendo. Facile: il gioco è un'esclusiva Epic Games Store, quindi gli utenti non l'hanno presa molto bene.

Il supporto ufficiale del gioco ha spiegato che Goat Simulator 3 non offre supporto nativo e che il client dell'Epic Game Store non include driver per i controller. Quindi ha pubblicato una guida passo passo su come lanciare il gioco da Steam, aggiungendo prima il client dell'EGS su Steam tra i "giochi non di Steam", quindi collegando il controller da usare per farlo riconoscere al client di Valve. A questo punto basta lanciare l'Epic Games Store da Steam e, infine, Goat Simulator 3 e tutto dovrebbe funzionare alla perfezione.

Naturalmente le ironie non sono mancate e immediatamente è stato fatto notare come non si proprio bellissimo sfruttare un client concorrente per compensare le mancanze del gioco e del client su cui lo stesso è esclusivo. Comunque sia immaginiamo che Gabe Newell e soci non ne avranno troppo a male, visto che una situazione del genere mostra per l'ennesima volta quanto Steam sia avanti a tutti gli altri client PC per caratteristiche e servizi offerti.

Sono proprio casi come questo che fanno rendere conto di quante cose Valve abbia implementato nel corso degli anni e di come darle per scontate possa diventare un problema in certe occasioni.