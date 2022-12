Demon Slayer: nuovo trailer conferma il lancio della stagione 3 ad aprile 2023

I fan della serie anime Demon Slayer saranno felici di sapere che il lancio della stagione 3 è stato confermato per aprile 2023 da un nuovo trailer pubblicato dal canale YouTube di Aniplex, che mostra alcune sequenze dell'arco narrativo del villaggio dei fabbri. Purtroppo non si conosce la data d'uscita precisa, ma è probabile che venga svelata durante la Jump Fiesta 2023, che si svolgerà il 17 e il 18 dicembre 2022.

La nuova stagione di Demon Slayer sarà trasmessa in giappone da Fuji TV, mentre in occidente arriverà ad opera di Netflix e di Crunchyroll. Per adesso non si conosce l'esatto numero di episodi da cui sarà composta, ma gli autori hanno già svelato che il primo episodio sarà uno speciale di un'ora. Inoltre il 3 febbraio 2023 si svolgerà un evento speciale in 418 cinema di ottanta nazioni differenti, in cui saranno mostrati gli ultimi due episodi della stagione 2 e il primo della stagione 3. I biglietti saranno in vendita dal 24 dicembre 2022.

Il trailer di suo mostra un'eccezionale livello qualitativo delle animazioni e dei disegni, il che non stupisce visto il successo globale fatto registrare da Demon Slayer, che attualmente risulta essere l'anime più seguito del pianeta. Nel trailer possiamo vedere Muichiro Tokito, il pilastro della nebbia, e Mitsuri Kanroji, il pilastro dell'amore, partire per una nuova missione contro i demoni. Naturalmente con loro ci saranno anche il protagonista Tanjiro Kamado, sua sorella Nezuko Kamado e i loro amici.