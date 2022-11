Steam ha stabilito un nuovo record di utenti connessi nel fine settimana

Steam ha nuovamente infranto il suo record di utenti connessi nel corso del fine settimana, in base a quanto riportato sia da SteamDB che dal sito ufficiale, avendo sfiorato i 32 milioni di utenti online per ben due volte.

Secondo SteamDB, che ricordiamo non essere una fonte ufficiale ma che può essere preso come riferimento, visto che effettua un datamining sul database del portale, gli utenti hanno raggiunto prima 31.379.769 unità online, stabilendo un nuovo record, e poi superandolo subito dopo arrivando a 31.906.400 persone online.

Successivamente, Steam ha riportato i dati anche da parte sua, in maniera ufficiale, riferendo di aver raggiunto 31.953.262 utenti online connessi, dunque una quantità ancora più alta.

Steam Deck sicuramente amplia ancora di più la platea di utenti della piattaforma

Ovviamente, non è detto che tutti gli utenti in questione stessero utilizzando la piattaforma o un gioco contemporaneamente.

Il conteggio avviene infatti anche per quanto riguarda coloro che hanno l'app di Steam avviata ma la tengono in background, dunque diventa un po' difficile giudicare l'effettivo coinvolgimento dei giocatori in ogni singolo momento. Secondo SteamDB, per esempio, solo 9,4 milioni di utenti erano contemporaneamente attivi in un gioco o utilizzando il client in maniera attiva.

In ogni caso, si tratta di un'altra testimonianza di quanto la piattaforma Steam sia diffusa e costantemente attiva. Proprio in questi giorni sono in corso i saldi d'Autunno di Steam, sui quali abbiamo scritto alcuni approfondimenti riguardanti i 10 giochi da non farsi scappare, i 15 giochi sotto i 15 euro da acquistare e le piccole perle da non perdere.