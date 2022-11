Train Life: A Railway Simulator, la recensione di un simulatore di treni diverso dal solito

Ma non è facile. Euro Truck Simulator riesce infatti a trasmettere una quotidianità tangibile: ti fermi in autogrill a dormire, puoi cambiare strada per evitare inattesi lavori in corso e nonostante la riproduzione in scala, trasmette l'idea del viaggio. Questo in Train Life non accade, l'esperienza resta impersonale, manca di mordente nonostante si veda l'impegno messo dagli sviluppatori nel progetto. Il gioco si presenta anche molto bene, graficamente pulito, suoni al loro posto, c'è persino una radio con dei brani decisamente sorprendenti e che nessuno si aspetterebbe né in un titolo simile, ma nemmeno in altri a dire il vero... dance anni novanta in un gioco di treni? Siete dei maledetti geni.

Impara il mestiere

Train Life: le stazioni sono molto ben realizzate, ma non c'è mai nessuno!

Anche se le meccaniche di guida e navigazione non sono molto complesse, il tutorial in Train Life resta un passaggio obbligato. L'introduzione al gioco è composta da cinque scenari che, una volta completati, ci permetteranno di mettere le mani sul nostro personalissimo patentino da macchinista: è l'inizio di una nuova carriera. Da questo momento in poi, sebbene le offerte di lavoro inizialmente non saranno così numerose, saremo liberi di scegliere come utilizzare la nostra personale locomotiva. In Train Life potremo trasportare merci o passeggeri, lungo i binari di un'Europa nel quale ogni Paese ha le sue caratteristiche peculiari ma che per buona parte apparirà fin troppo generica. Questo è il prezzo di avere quello che potremo definire una sorta di open world, invece che i classici scenari che contraddistinguono altri giochi dedicati al mondo delle ferrovie.

Train Life richiede attenzione: è necessario stare attenti alla segnaletica, ai limiti di velocità e agli scambi, inoltre orientarsi nelle stazioni non è mai un'operazione scontata. Ma guai a voi se vi scorderete una delle lezioni del tutorial: non sembra infatti esserci modo di ripassare cose che ben presto dimenticherete, e dovrete necessariamente utilizzare. Non sono funzioni legate al treno, più alla navigazione delle diverse operazioni possibili e questo è un bel problema: nonostante una certa confidenza con il genere, poco dopo il tutorial ci siamo ritrovati bloccati tra i binari di una stazione perché non sembrava esserci modo di tornare nella rimessa, né di prendere il carico prestabilito ed iniziare finalmente il viaggio. Soluzione non ne abbiamo trovate nella lista dei comandi, né tra i pochi consigli che il gioco darà lungo il gameplay e l'unico modo per uscirne è stato quello di ripercorrere dall'inizio alla fine l'addestramento. Non è stato realistico e non è stato divertente.