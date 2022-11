PS Plus, annuncio dei giochi PS5 e PS4 gratis di dicembre 2022 in arrivo, ecco quando

Siamo ormai alla fine di novembre, cosa che, come da tradizione, innesca la fatidica domanda di fine mese in tutti gli abbonati a PlayStation Plus, ovvero, in questo caso: quando verranno annunciati i giochi PS5 e PS4 gratis di dicembre 2022?

Possiamo riferirci anche qui al modus operandi standard di Sony, che vede l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 del PlayStation Plus avvenire questa settimana, mercoledì 30 novembre, ovvero dopodomani.

PlayStation Plus, il logo

Si tratta, anche in questo caso, del mercoledì precedente al primo martedì del mese di dicembre, che rientrerebbe nella tradizione classica degli annunci ufficiali di Sony sui giochi in arrivo.

Solitamente, l'annuncio arriva intorno alle ore 17:30, ma è ormai piuttosto regolare l'arrivo del classico leak che anticipa i titoli dei giochi previsti, il quale potrebbe emergere in qualsiasi momento già a partire da oggi o domani, dunque tenete d'occhio l'internet per eventuali novità, che verranno ovviamente riportate prontamente qui su Multiplayer.it.

Sempre secondo l'iter standard di Sony per quanto riguarda PlayStation Plus, i giochi di dicembre 2022 dovrebbero poi essere messi a disposizione per il download a partire da martedì 6 dicembre 2022, data in cui gli attuali giochi PS Plus di novembre 2022 lasceranno infatti il posto a quelli in arrivo successivamente, dunque tenete conto anche di questa informazione se ancora non avete scaricato i titoli del mese in corso.

Per quanto riguarda le possibili previsioni, come spesso accade non ci sono indizi sui titoli ed è difficile pensare a possibili candidati, anche se alcuni tra Reddit e internet suggeriscono la possibilità che tra i giochi gratis di dicembre possa esserci Star Wars Jedi: Fallen Order, per la probabile presenza del seguito ai The Game Awards 2022, ma sinceramente sembra una speculazione con poco fondamento.