PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in promozione con le Offerte di Fine Anno

Su PlayStation Store sono iniziate le Offerte di Fine Anno: una promozione che ci accompagnerà nelle prossime settimane e che terminerà il 22 dicembre, consentendoci di acquistare giochi PS5 e PS4 a prezzi davvero interessanti, in alcuni casi i più bassi di sempre.

È il caso di Far Cry 6, che a breve riceverà il DLC Lost Between Worlds e che è disponibile nella standard edition a soli 23,09€ anziché 69,99: il titolo Ubisoft, che vede la partecipazione di Giancarlo Esposito nei panni del dittatore Anton Castillo, non è mai sceso così tanto di prezzo ed è dunque il momento di approfittarne.

Un discorso simile può essere fatto per l'Ultimate Edition di Control, l'action shooter in stile metroidvania sviluppato da Remedy Entertainment, che per gli abbonati a PlayStation Plus è disponibile ad appena 9,99€ anziché 39,99: considerando la doppia versione PS5 e PS4, nonché l'inclusione di tutti i DLC, ci troviamo di fronte a un affare da non perdere.

Le Offerte di Fine Anno non hanno ancora una pagina ufficiale su PlayStation Store, essendo la promozione appena iniziata, ma dalla lista dei titoli in sconto si capisce subito che il focus dell'iniziativa è principalmente quello delle deluxe edition, che infatti risultano particolarmente convenienti.

Qualche esempio? La Deluxe Edition di Gotham Knights a 52,24€ anziché 94,99€, quella di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 34,99€ anziché 69,99, oppure quella di Sonic Frontiers a 48,99€ anziché 69,99: se vi interessano gli extra di queste edizioni, fateci un pensierino.