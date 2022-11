Call of Duty: una Campagna spin-off su Ghost in sviluppo presso Infinity Ward?

Secondo quanto riportato da WhatIfGaming, sembra che Infinity Ward stia lavorando a una Campagna spin-off dedicata al personaggio di Ghost, che dovrebbe rappresentare un'espansione per Call of Duty: Modern Warfare 2.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma secondo la fonte in questione la cosa sarebbe stata svelata da una persona all'interno del team, o quantomeno menzionata senza approfondire particolarmente. In ogni caso, già in una precedente intervista a IGN l'head writer di Infinity Ward, Brian Bloom, aveva espresso particolare interesse nell'approfondire la figura di Ghost.

"Pensiamo che sarebbe molto interessante", aveva riferito Bloom al riguardo, "C'è qualcosa di iconico su quel personaggio, ma da dove sono venuti la maschera e gli altri elementi che si vedono in superficie? Ci piacerebbe esplorare questi aspetti e pensiamo che qualcosa del genere sarebbe amato anche dal pubblico".

L'idea, insomma, è che il team stia lavorando a una grossa espansione dedicata tutta alla storia di Simon 'Ghost' Riley, come una sorta di racconto delle origini del personaggio, da proporre probabilmente come contenuto aggiuntivo di Call of Duty: Modern Warfare 2, considerando anche quanto il supporto di questo sia destinato a durare nel tempo.

Secondo quanto riferito da WhatIfGaming, l'attore e doppiatore che interpreta il personaggio, Samuel Roukin, è stato contattato proprio per effettuare ulteriori sessioni di registrazione dopo la conclusione dei lavori sul gioco principale, cosa che farebbe proprio pensare all'arrivo di contenuti aggiuntivi dedicati.

Forse anche la scoperta del volto di Ghost, effettuata attraverso un datamining sui file di Modern Warfare 2, potrebbe avere a che fare con questi nuovi contenuti in sviluppo, in attesa di scoprire altro al riguardo.