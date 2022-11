Far Cry 6, il DLC Lost Between Worlds potrebbe essere imminente

L'uscita del DLC di Far Cry 6 intitolato Lost Between Worlds potrebbe essere imminente, stando a una serie di riferimenti al contenuto scaricabile prodotto da Ubisoft.

A poco più di un mese dal lancio di Far Cry 6 GOTY Edition, che includerà appunto la nuova espansione non appena sarà disponibile, le pagine del gioco su PlayStation Store e Xbox Store hanno subito alcune modifiche che fanno pensare all'arrivo del pacchetto.

Un aggiornamento in particolare, riferiscono alcune fonti, mostra un artwork di Lost Between Worlds in cui vediamo un personaggio fermo davanti a un portale in stile multiverso, e al cui interno è possibile osservare diverse location di Far Cry 6.

A quanto pare nell'espansione avremo la possibilità di sfruttare questi portali per proiettarci istantaneamente in nuove zone della mappa, ma l'elenco degli achievement sembrerebbe indicare un'esperienza simile a quella dei DLC dedicati a Vaas, Pagan Min e Joseph Seed.

Il tempismo degli aggiornamenti fa pensare alla concreta possibilità che Lost Between Worlds possa essere annunciato sul palco dei The Game Awards 2022: lo show condotto da Geoff Keighley verrà trasmesso l'8 dicembre.