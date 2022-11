Top Gun: Maverick in streaming: data d'uscita ufficiale su Paramount+ in Italia

Top Gun: Maverick ha finalmente una data d'uscita ufficiale, in versione streaming, sul servizio Paramount+ anche in Italia, dove arriverà il 22 dicembre 2022, in base a quanto riferito dalla compagnia, ovvero in contemporanea con il lancio britannico.

Avevamo infatti riportato in precedenza la data prevista per la versione del Regno Unito di Paramount+, senza conferme sull'arrivo anche dalle nostre parti, ma a questo punto la corrispondenza della data dovrebbe essere ufficiale. Top Gun: Maverick fa parte del catalogo esclusivo di Paramount, dunque era previsto il suo arrivo nel servizio in streaming dedicato prima che altrove.

Si tratta di uno dei film di maggior successo dell'anno, avendo battuto anche un colosso come Spider-Man: No Way Home seppur contando su un marketing decisamente inferiore. Top Gun: Maverick ha superato addirittura Avengers: Infinity War come incassi in USA, entrando nella top 5 assoluta dei maggiori successi al botteghino per quanto riguarda i film nei cinema statunitensi e raggiungendo 1 miliardo di dollari nel mondo.

Si tratta chiaramente di una nuova introduzione di grande pregio per il catalogo di Paramount+, che al momento non ha un'estensione paragonabile a quella di altri servizi in streaming ma che può comunque contare su diversi film di alto profilo, tra i quali si piazza dunque anche la nuova pellicola con Tom Cruise, che riprende il grande classico degli anni 80 adattandolo in maniera molto convincente ai tempi moderni.

Il 22 dicembre 2022, Top Gun: Maverick arriverà dunque su Paramount+ in Italia, oltre che in Canada, Australia, Germania, Svizzera e Austria oltre ai mercati già annunciati.