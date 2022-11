Classifica italiana: God of War Ragnarok subito primo su PS5 e PS4, FIFA 23 battuto

God of War Ragnarok ha debuttato in vetta alla classifica italiana dal 7 al 13 novembre, occupando le prime due posizioni rispettivamente con le versioni PS5 e PS4. Il titolo di Santa Monica Studio è riuscito nel non semplice compito di spodestare FIFA 23, che scende al terzo posto.

God of War Ragnarok - PS5 God of War Ragnarok - PS4 FIFA23 - PS4 Call of Duty: Modern Warfare 2 - PS4 Call of Duty: Modern Warfare 2 - PS5 Football Manager 2023 - PC Sonic Frontiers - NSW Call of Duty: Modern Warfare 2 - XSX FIFA 23 - NSW FIFA 23 - PS5

Capace di vendere secondo un leaker 3,5 milioni di copie nella prima settimana, God of War Ragnarok è stato dunque accolto con grande entusiasmo anche qui da noi, e non poteva essere altrimenti vista la diffusione di PlayStation in Italia.

Da questo punto di vista, è molto interessante notare come la versione PlayStation 5 abbia venduto più di quella PS4, nonostante basi installate sostanzialmente diverse. I possessori della nuova piattaforma Sony, evidentemente, ci tenevano a giocare l'avventura di Kratos alla massima qualità possibile.

Fra le altre new entry segnaliamo Football Manager 2023, sesto, e Sonic Frontiers in versione Nintendo Switch che ha esordito in settima posizione: non male per un episodio della serie SEGA.