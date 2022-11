Il controller di Xbox 360 torna in versione moderna per PC, grazie a Hyperkin

Nonostante abbia ormai quasi vent'anni sulle spalle, in molti considerano ancora il controller Xbox 360 come il migliore in assoluto, in particolare tra le scelte utilizzabili su PC, molto apprezzato soprattutto in versione cablata ed è in questa forma che sta per tornare, grazie alla riedizione di Hyperkin.

Xenon, questo il nome della periferica, riproduce in tutto e per tutto il controller originale di Xbox 360, nonostante non si tratti di un accessorio prodotto da Microsoft.

Hyperkin Xenon, la pagina di presentazione ufficiale

Le uniche concessioni ai nuovi controller sono i tasti dedicati ai menù e alla condivisione di screenshot e video, che sono stati aggiunti e disposti intorno al pulsante centrale dell'accensione.

Altra aggiunta molto importante, anche se meno visibile, è il jack da 3,5mm che consente di inserire le cuffie direttamente al controller, inoltre lo Xenon sarà disponibile in diverse colorazioni: nero, bianco, rosso e rosa. In questo modo, prosegue un po' l'idea di Hyperkin di recuperare le tradizioni Microsoft in termini di controller, dopo la particolare iniziativa che ha portato al rilancio del Duke, il gigantesco controller della prima Xbox.

Una caratteristica peculiare dell'Hyperkin Xenon, inoltre, è il fatto di essere esclusivamente cablato, almeno per quanto riguarda i primi modelli che verranno lanciati sul mercato. Rispondendo, anche in questo caso, a una precisa richiesta da parte di molti utenti PC, la compagnia ha deciso di proporre il controller con il cavo USB-C. La periferica potrà essere utilizzata con PC (Windows 10/11), Xbox Series X|S e Xbox One.