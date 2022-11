Gungrave G.O.R.E male anche nei voti di Famitsu, Goat Simulator 3 fa molto meglio

Gungrave G.O.R.E è andato maluccio anche nei voti di Famitsu: la rivista giapponese è generalmente di manica larga, specie con le produzioni nipponiche, ma in questo caso i redattori non hanno potuto dare al gioco più di un 8 e tre 7, per un totale di 29/40. Ecco tutte le recensioni comparse sul numero 1773:

Goat Simulator 3 (PS5, Xbox Series) - 9/8/8/8 [33/40]

Gungrave G.O.R.E (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 7/7/8/7 [29/40]

Monmusu Gladiator (Switch) - 7/7/7/7 [28/40]

Nickelodeon All-Star Brawl (PS5, PS4, Switch) - 7/7/7/ [28/40]

Come si può vedere, è andata decisamente meglio a Goat Simulator 3: il folle titolo di Coffee Stain Studios sembra aver abbastanza entusiasmato gli autori di Famitsu, che infatti hanno voluto premiarlo con un 9 e tre 8, per un totale di 33/40.

Torniamo però a Gungrave G.O.R.E, che a quanto pare è stato stroncato dalla stampa internazionale e anche qui, sulle pagine di Multiplayer.it, non ha goduto di un'accoglienza propriamente entusiastica.

Nella nostra recensione di Gungrave G.O.R.E abbiamo infatti puntato il dito sui tanti difetti di questa produzione, caratterizzata da valori molto scarsi, nuove meccaniche inserite in maniera goffa e un sacco di altri problemi.