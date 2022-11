Gungrave G.O.R.E: i voti della stampa internazionale stroncano il gioco

Da oggi Gungrave G.O.R.E è disponibile su PC e console, in contemporanea con le prime recensioni, il che ci dà modo di farci un'idea delle impressioni della stampa internazionale sullo sparatutto in terza persona di Iggymob. Il responso? Piuttosto negativo, come dimostrano i voti bassi che fondamentalmente stroncano il sequel della serie nata su PS2.

Prima di passare ai voti delle stampa internazionale, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Gungrave G.O.R.E.

Multiplayer.it - 45

Games.Ch - 84

Destructoid - 70

PlayStation Universe - 70

WellPlayed - 70

PSX Brasil - 65

GabmersRD - 65

GamesHub - 60

Noisy Pixel - 60

God is a Geek - 60

Worth Playing - 59

GameSpew- 50

Checkpoin Gaming - 50

Press Start Australia - 50

Hey Poor Player - 40

PushSquare - 40

TechRaptor - 30

Hardcore Gamer - 30

Nel momento in cui scriviamo la media delle recensioni di Gungrave G.O.R.E è di 60 sia su Metacritic che su OpenCritic. Come possiamo vedere, il gioco ha ricevuto una striminzita sufficienza da diverse testate e non mancano anche delle vere e proprie stroncature, come nel caso della nostra recensione:

"Gungrave G.O.R.E. è purtroppo un mezzo disastro, un titolo creato da fan dei passati capitoli chiaramente non dotati dell'esperienza e delle capacità necessarie a dar vita a una loro reale evoluzione, tanto da aver devastato ciò che funzionava della formula originale ogni volta che hanno tentato di innovare qualcosa o inserire nuovi elementi. Nel bel mezzo di questo tornado di sviste ed errori di calcolo, quando tutto si incastra al meglio, il potenziale del gameplay ogni tanto riesce a spuntare e persino a divertire, ma purtroppo ciò accade solo per brevi sprazzi. Un'occasione sprecata, che potrebbe uccidere definitivamente una serie che meritava di più."

Gungrave G.O.R.E da ora è disponibile per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S e PC. È incluso anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.