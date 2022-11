Milan Games Week 2022: grandi ospiti sul palco di eBay!

Ormai è tutto pronto per la Milan Games Week 2022 e il palco di eBay è senza dubbio uno dei luoghi da tenere d'occhio. Il motivo? Sullo stage si alterneranno moltissimi talent tra cui Zerocalcare e verranno toccati moltissimi argomenti tra carte Pokémon, manga, fumetti e molto altro ancora.

Senza considerare che Casa eBay, lo stand ufficiale del famosissimo sito di aste e vendita, diventerà meta di pellegrinaggio il venerdì, il sabato e la domenica dalle 16 alle 18 per tutti quelli che vorranno assistere al Cortocircuito, il ben noto concentrato di follia e divertimento.

Ma l'eBay Stage sarà anche un luogo istituzionale, ma non per questo meno divertente da seguire, anzi le personalità e gli eventi che si alterneranno nei tre giorni di fiera saranno di assoluto livello e di grande interesse. Per questo motivo vogliamo riportarvi il programma ufficiale dell'eBay Stage, ricordandovi che a questo indirizzo abbiamo riportato tutto quello che c'è da sapere sulla Milan Games Week 2022.

Le tante anime della Milan Games Week & Cartoomics

Venerdì 25

11:45 - 12:30 Indie Comics - Essere un collettivo

12:45 - 13:30 Roll of the Dice - Marvel Mission Arena

13:45 - 14:30 Heroes on Stage - Emiliano Mammuccari

14:45 - 15:30 Cartoomics Café - Dragonero

15:45 - 16:30 Masterclss Games - Pokémon Hero

16:45 - 17:30 Cartoomics Café - Pokémon, il Manga

17:45 - 18:30 Cartoomics Café - Luca Lamberti

18:45 - 19:30 Cartoomics Café - Zerocalcare incontra Humberto Ramos

19:45 - 20:30 Roll of the Dice - Accessori D&D

20:45 - 23:00 Evento speciale con Inntale

Sabato 26

10:15-11:00 Indie Comics - Immaginari post apocalittici

11:15-12:00 Cartoomics Café - Polinari Editore

12:15-13:00 Roll of the Dice - Marvel United

13:15-14:15 Cartoomics Café - J-POP Manga Show

14:30-15:15 Masterclass Games - Pokémon Hero

15:30-16:15 Cartoomics Café - 60 anni di Spider-Man

16:30-17:15 Cartoomics Café - Saldapress presenta Dado e Savuland

17:30-18:30 Roll of the Dice - HeroQuest: Legends Strikes Back

Domenica 27

10:15-11:00 Indie Comics - Incontro col collettivo Moleste

11:15-12:00 Roll of the Dice - Cyberpunk 2077. C'mon

12:15-13:00 Cartoomics Café - Edizioni BD show

13:15-14:00 Cartoomics Café - Maga & Zeth Comics Business

14:15-15:00 Cartoomics Café Talk - Humberto Ramos art

15:15-16:00 Masterclass Games - Pokémon Heroes

16:15-17:15 Evento speciale con Inntale

17:30-18:15 Cartoomics Café - I fumetti di Sergio Bonelli arrivano in digitale

Come potete vedere, si tratta di un programma variegato, che guarda sia all'anima gaming sia a quella comics della Milan Games Week & Cartoomics 2022. Noi saremo presenti tra i padiglioni della fiera e presso Casa eBay; quindi veniteci a trovare!