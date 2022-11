Il Cortocircuito sarà alla Milan Games Week ospite di Casa eBay

La Milan Games Week sta per tornare e noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi all'evento milanese. Il 25, il 26 e il 27 novembre, infatti, porteremo Il Cortocircuito e tutta la sua follia a Casa eBay, uno degli stand più frizzanti e interessanti di tutto l'evento. Tutti i giorni di fiera, dalle 16 alle 18, Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino saranno all'interno dello stand con il loro irresistibile show, che mescola informazione, divertimento e imprevedibilità. Non mancheranno ospiti, risate e la partecipazione del pubblico: ovvero tutti gli ingredienti tipici del Cortocircuito!

Per vedere lo show, come da tradizione, basterà collegarsi sul canale Twitch di Multiplayer, ma non solo! Visto che saremo ospitati all'interno di Casa eBay potrete venire a trovarci durante la diretta o potrete cercarci tra i padiglioni della Milan Games Week. Pierpa, Alessio e Francesco saranno tutti i giorni in fiera assieme ai ragazzi della redazione milanese.

eBay parteciperà per il secondo anno consecutivo a Milan Games Week & Cartoomics con iniziative che coinvolgeranno visitatori, appassionati del gaming e dei collezionabili. A Casa eBay sarà possibile trovare oggetti rari, collezionabili e curiosità, ovvero quello che ha reso questo negozio così famoso in tutto il mondo, oltre che personalità, influencer ed eventi speciali. Come, per l'appunto, Il Cortocircuito!

Quest'anno la Milan Games Week proverà a riprendere il discorso lasciato in sospeso nel 2019 per imporsi nuovamente come un evento di caratura nazionale ricco di ospiti, espositori e novità. Oltre a Casa eBay e al Cortocircuito ci saranno decine di ospiti come Troy Baker e Andrea Pessino, influencer come Sabaku e Favij, e personalità dello spettacolo e degli esport che si alterneranno sul palco principale, ci sarà la musica di Radio 105 e ci sarà tantissimo spazio per tornei esport o la scena di sviluppo indipendente italiana. Senza dimenticare il Cartoomics e i cosplay, il lato fumettistico della fiera.

Noi ne approfitteremo per provare a vendere Pierpa, Alessio e Francesco su eBay: se non ci riusciamo, allora saremo costretti a tenerceli per sempre!