Slaps and Beans 2, l'intervista a Manuel Labbate, uno dei fondatori di Trinity Team

L'intervista

In Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 Bud sarà ancora più tank e Terence più agile

Multiplayer: Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 è passato da Kickstarter come il primo episodio, quale rapporto avete con il finanziamento dal basso? Pensate che sia il modo migliore per rimanere indipendenti e fare il gioco che volete?

Manuel Labbate: Per Slaps and Beans il crowdfunding Kickstarter non è stata solo un'operazione per cercare i fondi necessari a produrre il gioco, ma anche una sorta di indagine di mercato sull'accoglienza che avrebbe avuto tra i fan.

Il successo della campagna non solo ci ha confermato il desiderio dei fan di veder realizzato un videogioco su Bud e Terence, ma ha anche innescato una serie di dinamiche coi backer riguardanti ovviamente ogni genere di consiglio e feedback, perfino collaborazioni per gli adattamenti e le traduzioni dei dialoghi.

Non abbiamo dunque rinunciato al contributo diretto dei fan nemmeno per il sequel, in fin dei conti l'obiettivo è sempre stato fare un gioco che li soddisfacesse e che rispettasse la coppia cinematografica Bud Spencer & Terence Hill, e lo sarà anche per Slaps and Beans 2.

A questo riguardo l'ingresso del publisher United Games Entertainments dopo la campagna non ha limitato in nessun modo la nostra indipendenza autoriale e tecnica.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 è stato pensato per i fan e per gli appassionati di picchiaduro a scorrimento

Multiplayer: Qual è stata la reazione generale del pubblico al primo Slaps & Beans? Come lo hanno accolto i fan di Bud Spencer e Terence Hill?

ML: Nel panorama videoludico mondiale il gioco è stato apprezzato commercialmente soprattutto nei paesi in cui Bud Spencer e Terence Hill sono amatissimi ovviamente, Italia e Germania in testa, ma ha registrato buone vendite un po' in tutti i continenti.

Al di là del dato commerciale, ovviamente importante, è stato soprattutto un grande successo di critica proprio tra i fan della coppia; le due cose sono consequenziali, poiché avere finalmente il gioco su Bud e Terence non sarebbe stato abbastanza se non fosse emerso l'amore e il rispetto alla base di questo genuino omaggio ai loro film.

Ad ogni evento in cui lo portiamo da provare possiamo toccare con mano il riscontro positivo che ha e continua ad avere, le persone ci ringraziano calorosamente, si divertono a giocarlo e questo, oltre a inorgoglirci, ci stimola a migliorare nel nuovo capitolo.

In Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ci saranno nuovi riferimenti ai film del duo

Multiplayer: Immaginiamo che Slap & Beans 2 cerchi di migliorare ogni aspetto del primo capitolo. Dovendo dare un giudizio personale, qual è stato il sistema di gioco che ha richiesto una revisione più attenta? Siete stati orientati dai feedback ricevuti con il primo episodio?

ML: Sicuramente il combattimento è stato il sistema su cui concentrare più attenzione, come immaginabile per ogni beat 'em up. La difficoltà maggiore nel primo capitolo è stata far coesistere uno stile di gioco preciso e collaudato appunto come il beat 'em up, e le coreografie non convenzionali dei film.

Il risultato è stato soddisfacente da entrambi i punti di vista, considerando che il gioco aveva come primo obiettivo omaggiare Bud e Terence e da lì siamo partiti, revisionando ciò che già c'è per rendere i controlli più fluidi, aumentare il numero di mosse nonché il livello tecnico per metterle in pratica.

Utilizzare uno o l'altro personaggio sarà poi un'esperienza di gioco ancora più differente rispetto al primo gioco, con Bud sempre più tank, e Terence ancora più agile e capace di sfruttare le meccaniche ambientali.

L'obiettivo è di renderlo più interessante anche per i cultori del genere beat 'em up, oltre che per i fan del duo Bud e Terence.

Multiplayer: Parlando della storia di Slaps & Beans 2, da quello che avete annunciato sarà originale, ossia scritta da voi, come quella del primo capitolo, ma toccherà comunque alcuni dei più famosi film del duo. Potete dirci quali in particolare? Che processo seguite per decidere da quali film attingere idee?

ML: La decisione di provare a realizzare un sequel di Slaps and Beans è maturata quando, lasciando sedimentare le idee nel corso degli anni, ci siamo resi conto riguardando i film (ebbene si, non ci siamo stancati di rivederli) quante idee e stimoli non fossimo riusciti ad inserire nel primo gioco.

Abbiamo identificato scene memorabili e ambientazioni assenti dal primo capitolo e poi si è proceduto per addizione: una volta trovata una trama di massima attraverso cui sviluppare queste macro location, si sono distribuite le situazioni iconiche contestualmente alla progettazione delle meccaniche, per poi lavorare di fino alla scrittura di storia e personaggi.

Scene e location di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 saranno varie

Multiplayer: Che ruolo hanno gli eredi di Bud Spencer nello sviluppo? Fanno solo da supervisori o contribuiscono più attivamente? Terence Hill è interessato ai progressi fatti? Nel caso, vi fa avere i suoi commenti? Insomma, qual è il vostro grado di libertà rispetto ai personaggi?

ML: La famiglia Pedersoli e i loro collaboratori sono parte attiva e imprescindibile nella gestione di tutto il sistema che, come potete immaginare, si mette in moto quando si vanno a trattare due personaggi così importanti; proprio attraverso loro anche Terence Hill, che sostiene il progetto, è costantemente aggiornato sugli sviluppi.

Naturalmente i principali elementi del gioco e della storia passano dalla loro approvazione, ma a parte questo la nostra libertà artistica e produttiva rispetto ai personaggi dipende principalmente dai vincoli dettati direttamente dalle tematiche dei film e dalle caratteristiche dei due personaggi, cosa che abbiamo dato prova di rispettare già nel primo capitolo.

Multiplayer: A nostro giudizio, una delle caratteristiche migliori di Slaps & Beans era la sensazione di trovarsi di fronte a un gioco realizzato da veri estimatori del duo, ossia da qualcuno che conosceva benissimo l'immaginario che stava manipolando. Qual è il vostro rapporto con i film di Bud & Terence? È cambiato dopo il lancio del gioco e dopo aver iniziato a lavorare al seguito?

ML: Come già detto, questo è probabilmente l'aspetto che ci inorgoglisce di più, e del resto la frase ricorrente durante lo sviluppo del primo Slaps and Beans è stata che si trattava di un gioco fatto dai fan per i fan.

Il nostro rapporto coi film di Bud Spencer e Terence Hill è lo stesso di tutti quelli che come noi ci sono cresciuti, ovvero certamente il grande affetto con cui li si ricorda, ma anche e forse soprattutto per il grande affetto nel ricordare i momenti in famiglia guardandoli tutti insieme. Dopo il lancio di Slaps and Beans si è aggiunta la naturale soddisfazione di aver contribuito, anche solo in minima parte, a perpetuare questi sentimenti nei vecchi fan, e magari a farli scoprire da qualcuno nuovo.

Multiplayer: Quanti mini giochi ci saranno in Slaps & Beans 2? Nel primo erano davvero utili a entrare nell'atmosfera del gioco, visto che erano sostanzialmente delle grosse citazioni dei film. Qui seguiranno lo stesso principio?

ML: Senza spoilerare, Bud avrebbe detto: "almeno il doppio!".

I minigame infatti ci saranno e come nel primo si alterneranno alle sezioni di combattimento, permettendo anche di portare all'interno del gioco una serie di situazioni che altrimenti sarebbe stato impossibile assimilare al beat 'em up.

Avranno però un ruolo ancora più importante, poiché ci sarà una sezione party game dedicata per poterli rigiocare fino a quattro giocatori.

Multiplayer: Quanto durerà il gioco? Ci saranno contenuti che lo renderanno giocabile più volte?

ML: Abbiamo lavorato anche sulla godibilità del gioco sulla sua intera lunghezza, con la comparsa di nuovi nemici progressivamente, di pari passo ad alcune tecniche di combattimento per affrontarli.

Nonostante ciò il beat 'em up non è un genere che punta sulla durata, onde evitare una fisiologica ripetitività; Slaps and Beans 2 dovrebbe assestarsi su un tempo di gioco paragonabile al primo capitolo.

In ogni caso, detto della modalità party game che è già un ottimo elemento di rigiocabilità, il vero plus di Slaps and Beans da questo punto di vista è stato il rinnovato divertimento di giocarlo e rigiocarlo in couch co-op, così come si guardano e riguardano i loro film in compagnia e puntiamo sulla stessa dinamica anche per Slaps and Beans 2.

In Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ci saranno anche tante banane

Multiplayer: La domanda fatidica: avete già fissato una data d'uscita per Slaps & Beans 2? Oppure preferite aspettare di avere maggiori certezze?

ML: La risposta odierna che preferisce aspettare per avere maggiori certezze è primavera/estate 2023.

Multiplayer: Ultima domanda: avete il pistacchio?

ML: Grazie per la domanda! Il nostro sogno è sempre stato, in verità, quello di realizzare Schiaffi e Pistacchi. Al momento siamo in trattative per i diritti di Pistacchio, tenete le dita incrociate per noi!