Assassin's Creed Valhalla: i giocatori non sono contenti dell'assenza della Nuova Partita +

La comunità che gravita intorno ad Assassin's Creed Valhalla non è contenta della decisione di Ubisoft di non aggiungere la modalità Nuova Partita + al gioco e lo sta facendo notare vocalmente nel subreddit ufficiale del titolo. In polemica, tanti hanno dichiarato che non ci rigiocheranno, vista la mancanza della desideratissima modalità, anche perché costruire un personaggio decente richiede un tempo davvero sterminato e rifarlo alle stesse condizioni già vissute non sembra essere una prospettiva gradevole.

Non ce ne stupiamo più di tanto, considerando che Assassin's Creed Valhalla richiede più di cento ore per essere finito e ripetere l'operazione senza gli opportuni stimoli potrebbe essere troppo anche per i giocatori più appassionati.

L'annuncio della mancanza della modalità Nuova Partita + è stato dato ieri da Ubisoft, parlando dell'ultimo DLC maggiore, L'ultimo capitolo, che uscirà il 6 dicembre 2022. In realtà Ubisoft non aveva mai promesso questa modalità, che era stata però grandemente richiesta dai videogiocatori, come specificato dalla compagnia stessa, cosciente del desiderio dei fan:

Abbiamo anche un aggiornamento su una funzione richiestissima: Nuova Partita +.

Il feedback della community ci spinge a migliorarci sempre di più. Dall'uscita di Assassin's Creed Valhalla, il team si è impegnato molto per arricchire l'esperienza di gioco tenendo in considerazione le opinioni e i pareri dei giocatori. Far uscire contenuti così diversi nell'arco di due anni è stato emozionante e siamo orgogliosi di avere percorso tanta strada con te.

Assassin's Creed Valhalla nasce come un'esperienza di Assassin's Creed diversa dalle altre, con una struttura innovativa rispetto ai giochi precedenti e con nuovi modi per godersi l'universo di gioco e i suoi protagonisti. Valutando l'integrazione di una Nuova Partita +, abbiamo capito che la complessità di questo gioco rendeva difficile ricompensare adeguatamente chi volesse rigiocarlo da capo.

Sappiamo che questa notizia deluderà molte persone, ma speriamo che i contenuti usciti nei mesi scorsi, con esperienze assolutamente innovative come La saga dimenticata, abbiano rappresentato una sfida emozionante anche per chi aspira a contenuti rigiocabili.

Anche se non aggiungeremo la funzione Nuova Partita + ad Assassin's Creed Valhalla, prima di chiudere abbiamo in serbo altri contenuti.