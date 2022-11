One Piece: il cosplay di Nico Robin da tniwe ha una gran classe

One Piece torna ad essere la fonte d'ispirazione per il cosplay di Nico Robin, personaggio tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, in questo caso interpretata da fascinosa tniwe, nota anche come Vlada.

Nico Robin è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni: è stata parte della ciurma di Cappello di Paglia per diversi anni, dopo il primo incontro da nemica come vicepresidente della Baroque Works, diventata poi un pilastro della compagnia di eroi tra Rufy e gli altri, ritagliandosi il ruolo di archeologa della ciurma.

Il cosplay di tniwe è veramente ben fatto, ma è soprattutto la somiglianza fisica a stupire: i lineamenti e il fisico della modella replicano praticamente alla perfezione quelli del personaggio originale, compreso il caratteristico profilo e anche qualcosa dello sguardo, oltre all'abito tipico.

Anche l'atteggiamento che traspare dalle foto poste in sequenza nel post di Instagram qui sotto replica abbastanza fedelmente la classe tipica di Nico Robin, oltre a una scelta particolare per quanto riguarda l'ambientazione che può richiamare in maniera molto fedele alcuni scenari della serie One Piece, tra panorami naturali e rovine archeologiche.

Il tutto senza dover ricorrere all'abilità speciale di Nico Robin, data dall'uso del frutto del Diavolo Fior Fior di tipo Paramisha, che le consente di far spuntare diverse braccia aggiuntive, in questo caso lasciate all'immaginazione.

