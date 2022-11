God of War Ragnarok: DLC o espansioni sono improbabili, per il director del gioco Sony

God of War Ragnarok dovrebbe aver concluso definitivamente la saga norrena di Kratos, come era stato già affermato con chiarezza da Santa Monica, ma il director Eric Williams sembra aver chiuso la porta anche a possibili espansioni o DLC che a questo punto risultano improbabili, in base a quanto riferito di recente.

Intervistato da Kinda Funny, il director Eric Williams di Santa Monica non ha fatto dichiarazioni precise sulla possibilità di vedere o meno dei DLC o espansioni del gioco, ma il tono delle risposte sembrava non lasciare molte speranze a possibili ampliamenti della storia e nuovi contenuti.

"Non lo so, il gioco è già molto grande", ha riferito Williams al riguardo, "Credo che il team vi abbia messo dentro tutto quello che poteva, dunque non ci conterei molto", sull'arrivo di altri contenuti aggiuntivi.

D'altra parte, anche il capitolo precedente della serie non ha avuto espansioni della storia e non risulta difficile pensare che anche God of War Ragnarok possa seguire tale linea.

Quello che poteva far pensare ad eventuali aggiunte sono alcuni interrogativi rimasti aperti, considerando che il gioco non risponde ad alcune domande e, di recente, anche Cory Barlog sembrava suggerire la possibilità di altri capitoli, ma non sembra che sia il caso. Attendiamo comunque eventuali sviluppi sulla questione, visto che per il momento non ci sono comunicazioni precise.

Per quanto riguarda i nuovi progetti, Williams ha peraltro detto, un po' tra il serio e il faceto, che vorrebbe dedicarsi a un nuovo Castlevania, nel caso in cui Konami gli concedesse la possibilità di gestire la licenza, con una considerazione piuttosto inaspettata da parte sua.