Dopo God of War Ragnarok, il director Eric Williams vorrebbe lavorare a Castlevania

Dopo aver ottimamente concluso i lavori su God of War Ragnarok, anche Eric Williams, il director di Sony Santa Monica responsabile del gioco in questione, ha dimostrato di essere un'autorità in materia, dunque restiamo in attesa di conoscere quali saranno i suoi progetti futuri: un suo desiderio, tuttavia, appare piuttosto inaspettato, ovvero il fatto di poter creare un nuovo capitolo di Castlevania.

Intervistato da Kinda Funny durante una puntata di Spoilercast, Eric Williams ha riferito che vorrebbe lavorare a un nuovo Castlevania, nel caso in cui Konami decidesse di affidare la licenza a qualcuno, chiedendo anche il sostegno dei fan per "renderlo possibile", anche se non sappiamo bene quante possibilità possano esserci.

Non è chiaro se il commento fosse serio, considerando che poco dopo ha riferito "Mi sono appena messo in un bel guaio", ma il desiderio sembra genuino: "Ragazzi rendetelo possibile, perché qui avete un grande pubblico. Non so cosa farò dopo, ma se qualcuno mi desse la licenza di Castlevania, adorerei poterci lavorare", ha affermato il director di God of War Ragnarok.

Anche Castlevania, come molte altre proprietà intellettuali di Konami, è ormai ferma da anni, considerando che l'ultimo capitolo principale, ovvero Castlevania: Lord of Shadow 2, è datato 2014.

Nel frattempo, sono uscite le raccolte Castlevania Advance Collection con i capitoli del Game Boy Advance e Castlevania Anniversary Collection con i titoli classici.

Nonostante anche il grande successo della serie Netflix, Konami non ha annunciato alcuna novità di rilievo sul fronte videoludico, ma visto anche quanto successo con Silent Hill e i recenti annunci, non è escluso che alcune novità possano emergere tutte insieme.