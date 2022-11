Pokémon Scarlatto e Violetto: un exploit permette di duplicare i Pokémon Shiny

Grazie a un exploit scoperto dai giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto è possibile duplicare per un numero virtualmente infinito di volte un mostriciattolo che avete catturato, inclusi i Pokémon Shiny, a patto che vengano soddisfatti dei requisiti ben specifici, il più importante è quello di effettuare la cattura nei pressi di una città o un'area senza schermate di caricamento.

Il barbatrucco è stato spiegato dallo YouTuber Austin John Play in un video che abbiamo condiviso qui sotto. Come accennavamo in apertura funziona solo se eseguito nei pressi di città senza schermate di caricamento per entrare. Sono esclusi i centri Pokémon sparsi per Paldea, i complessi del Team Star o la città di Mesapoli.

Soddisfatto questo requisito, una volta che vi imbattere in un Pokémon Shiny o qualsiasi creatura vogliate duplicare, tutto quello che dovrete fare è catturarlo e poi dirigervi verso la città. Non appena il nome della località apparirà a schermo salvate e chiudete l'applicazione.

Una volta caricato nuovamente il gioco, il Pokémon catturato sarà ancora conservato nel vostro box e se vi dirigerete nello stesso punto in cui lo avete ottenuto, apparirà un altro esemplare identico. Volendo, potrete ripetere il procedimento all'infinito.

Secondo Austin John tutto ciò è possibile in quanto Pokémon Scarlatto e Violetto aggiornano le creature selvatiche che appaiono nell'open world solo dopo aver lasciato una città e non quando vi si entra. L'exploit dunque permette di "conservare" nella memoria del gioco i Pokémon selvatici e di conseguenza di far apparire nuovamente le stesse creature.

Tenete presente che l'exploit è stato testato con la versione attuale di Pokémon Scarlatto e Violetto, la 1.0.1. Non è escluso che Game Freak non risolva questo glitch con un aggiornamento futuro, per quanto ci piace da pensare che al momento la priorità degli sviluppatori sia quello di migliorare le perfomance e risolvere i bug visivi dei due giochi di nona generazione, attualmente peggiori persino ai giochi per PS3 del 2006, secondo Digital Foundry.