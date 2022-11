eFootball 2023 si aggiorna per i mondiali in Qatar: tutti i contenuti dell’evento The Football Festival

eFootball 2023 passa alla Stagione 2 e in occasione dei mondiali in Qatar riceve diversi contenuti inediti per le modalità online e offline del gioco.

Dopo mesi di scandali, polemiche e boicottaggi, questa settimana ha finalmente preso il via il Campionato mondiale di calcio 2022, che come saprete ormai benissimo anche se non avete mai visto una partita in vita vostra, quest'anno si giocherà nel caldissimo quanto ricchissimo stato del Qatar. Le selezioni provenienti dai quattro angoli del globo hanno già cominciato ad affrontarsi nei gironi eliminatori del torneo, e com'è ormai tradizione, EA e Konami hanno aggiornato le loro rispettive simulazioni calcistiche con dei contenuti a tema Coppa del Mondo, che permetteranno ai giocatori di immergersi a 360 gradi nell'atmosfera della competizione. Se FIFA 23 ha già ricevuto da tempo un gran numero di nuove modalità sotto licenza ufficiale FIFA, anche il calcistico della casa giapponese si è aggiornato da qualche giorno con l'arrivo dell'evento The Football Festival, un pacchetto di contenuti inediti a tema mondiale che tocca le modalità offline e online del gioco. Nel nostro speciale su eFootball 2023 faremo il punto sulle novità introdotte in occasione della Coppa del Mondo in Qatar, passando in rassegna tutto quello che c'è di nuovo da giocare per immergersi adeguatamente nell'atmosfera dei mondiali di calcio attualmente in corso. L'Italia li guarderà dal divano di casa, quindi perché non farsi un giro su eFootball 2023 tra una partita e l'altra dei gironi?

I nuovi contenuti offline Ecco le squadre nazionali aggiunte in eFootball 2023 in occasione dei mondiali in Qatar Konami sa bene che i mondiali sono prima di tutto un motivo d'aggregazione tra le persone. Il copione è sempre lo stesso, anche senza la presenza dell'Italia: ci si vede tutti a casa di quell'amico che ha la televisione più grande, si racimolano birre, popcorn e patatine, e si guarda tutti insieme la partita della Francia sperando che perda il più rovinosamente possibile. Ecco perché buona parte delle novità che sono state aggiunte col pacchetto The Football Festival della Stagione 2 di eFootball 2023 riguardano proprio il comparto offline del calcistico di Konami, così almeno all'intervallo ci scappa una partita con gli amici. Innanzitutto, nella sezione Authentic Team, le partite di prova mettono adesso a disposizione dei giocatori ben 40 nazionali provenienti da tutto il mondo, comprese quelle che sono state escluse dalla competizione, come l'Italia. Sappiamo che per eFootball il tema delle licenze è particolarmente delicato, ecco perché siamo rimasti sorpresi dallo scoprire che ognuna di queste scende in campo con i kit ufficiali di casa e trasferta aggiornati al 2022, un tocco di classe che rende ancora più immersivo giocare i match internazionali. Come poi Konami ha tenuto a precisare, nelle partite di prova offline sarà sempre possibile giocare 2 contro 2 sullo stello divano, così nessuno rimane a guardare. Il nuovo evento offline di eFootball 2023, The International Cup Experiece, si struttura come qualsiasi altro evento a tempo del gioco Un altro contenuto offline che fa il suo debutto con la Stagione 2 di eFootball 2023 è "The International Cup Experience", una modalità a giocatore singolo che cerca di emulare la struttura della Coppa del Mondo, seguendo però le regole classiche delle altre attività apparse in passato nella sezione Eventi di Authentic Team. Giocando contro l'IA, dovremo selezionare una delle 40 nazionali e superare cinque stage con requisiti specifici, seguendo il percorso che una squadra deve solitamente percorrere per arrivare alla finale del mondiale. Nel primo livello, un po' come accade ai gironi, l'unico obiettivo per passare allo stage successivo sarà quello di accumulare un certo numero di punti battendo altre tre nazionali, mentre arrivati alla fase ad eliminazione diretta l'unico requisito per procedere sarà trionfare nello scontro diretto. Ci sarebbe piaciuto assistere all'introduzione di un vero e proprio torneo offline, ma dal momento che The International Cup Experience mette in palio un totale di 380.000 GP spendibili nella modalità Squadra dei Sogni, siamo certi che essa avrà comunque un discreto successo.

Diverse novità per Squadra dei Sogni Le nuove carte dei mondiali di eFootball 2023 sono davvero splendide A proposito di Squadra dei Sogni, sono diversi i contenuti che Konami ha introdotto in occasione di The Football Party, a partire da una serie di eventi a tempo ritagliati a tema Coppa del Mondo. Ad esempio, alcuni di essi potrebbero richiedere una rosa con delle nazionalità specifiche al loro interno, o con un valore Forza inferiore a un certo limite. Questi eventi, capaci di mettere realmente alla prova la community chiamandola ad assemblare di volta in volta delle rose diverse dalle precedenti, premieranno ovviamente gli utenti con una vasta gamma di ricompense per Squadra dei Sogni, quindi non lasciatevi sfuggire l'occasione di parteciparvi se siete alla ricerca di qualche nuovo innesto nella squadra. Proprio in tema di acquisti, ci saranno anche delle carte nuove di zecca da accaparrarsi, ispirate ai momenti iconici che alcune star del pallone hanno vissuto durante i mondiali del passato. Ogni carta è impreziosita da un design unico nel suo genere, che riprende non solo l'aspetto del giocatore in questione durante quello specifico match, ma che aggiunge anche una sorta di dedica firmata dall'atleta. Quella di Neymar, che include un giovane "O'Ney" con la maglietta della Seleção e il motto "Nunca desista" (non arrendersi mai) è incredibilmente bella e siamo certi sarà una delle più ambite, ma anche quelle di Maradona, Messi e Benzema potrebbero non essere assolutamente da meno. Queste carte saranno riconoscibili anche durante il match, poiché non solo i commentatori sottolineeranno la loro presenza con delle battute uniche, ma anche perché i calciatori celebreranno i gol nello stesso modo in cui lo fecero nella partita che contribuì a renderli i campioni che conosciamo oggi.