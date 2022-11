Lost Soul Aside: un nuovo gameplay trailer del gioco Sony, dalla versione PC

Lost Soul Aside si è mostrato in un nuovo gameplay trailer composto da scene di gioco e d'intermezzo, che illustrano anche i passi avanti effettuati nello sviluppo di questo interessante titolo pubblicato da Sony PlayStation, qui messo in scena peraltro dalla versione PC.

Abbiamo saputo proprio oggi che Sony Interactive Entertainment sarà l'editore di Lost Souls Aside in via ufficiale, come altro passo importante della compagnia nipponica nella penetrazione sul mercato cinese, e proprio in occasione della recente presentazione, è arrivato anche questo nuovo trailer per il gioco.

L'RPG ha effettuato una lunga strada: partito come una sorta di progetto di passione da parte di un singolo sviluppatore, Lost Soul Aside è poi cresciuto in maniera costante, fino a raggiungere lo stato di produzione vera e propria, con tanto di team a supporto del creatore originale.

Non c'è ancora una data d'uscita e il percorso da effettuare è ancora lungo, ma se non altro c'è la certezza, a questo punto, che il gioco arriverà alla fine del suo sviluppo, considerando il supporto di Sony.

Lost Soul Aside è in sviluppo su Unreal Engine 4 ed è iniziato come gioco fortemente ispirato a Final Fantasy, in particolare Final Fantasy XV, come dimostra anche il fatto che il protagonista ricordi piuttosto da vicino Noctis. Il lancio, a questo punto, è atteso per il 2024 ma ancora senza una data d'uscita, mentre le piattaforme previste sono PC, PS4 e PS5.