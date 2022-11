Offerte Amazon: Apple AirPods Pro di 2° gen (modello 2022), in sconto per il Black Friday 2022

Il Black Friday 2022 non è ancora arrivato al suo giorno di punta, ma questo non significa che non vi siano tanti sconti interessanti per chi è alla ricerca di prodotti di qualità in ambito tecnologia, videogiochi e mondo geek. Ora, ad esempio, potete trovare uno sconto per le Apple AirPods Pro di seconda generazione (modello 2022). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 299€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Le Apple AirPods Pro di seconda generazione propongono la cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo, una Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando i rumori ambientali forti e l'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che crea un suono tridimensionale.

Apple AirPods Pro di seconda generazione

