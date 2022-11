Convallaria: un gameplay trailer del frenetico sparatutto per PS5 e PS4 pubblicato da Sony

I canali social cinesi di PlayStation hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Convallaria, action shooter multiplayer in terza persona per PS5 e PS4 annunciato da Loong Force nel 2019 e di cui si erano perse le tracce da alcuni anni ormai.

Come possiamo vedere dal trailer, Convallaria non solo è vivo e vegeto, ma a quanto pare lo sviluppo sembrerebbe ormai a buon punto dato che l'uscita globale è ora in programma nel corso del 2023. Verrà pubblicato da Sony Interactive Entertainment come parte di PlayStation China Hero Project, così come Lost Soul Aside, anche lui oggi protagonista di un nuovo gameplay trailer.

Convallaria è stato presentato come un action shooter con multiplayer online con setting a metà tra il futuristico e il fantasy. Il gameplay è incentrato sul gioco di squadra e la strategia, con i giocatori che possono personalizzare il proprio stile di gioco tramite svariate bocche da fuoco e armi da mischia. Gli utenti potranno fare squadra per affrontare missioni e boss giganteschi oppure partecipare in modalità PvP fino a 100 giocatori.

Tramite un comunicato stampa apprendiamo che negli ultimi anni gli sviluppatori di Loong Force hanno incontrato più di uno ostacolo, che fortunatamente sono stati superi grazie a Sony e altri partner che hanno contribuito al progetto.

"Durante gli ultimi anni di sviluppo, abbiamo affrontato molte sfide, ma con i finanziamenti e l'aiuto di Sony Interactive Entertainment e dei nostri partner, il team ha superato molte difficoltà", ha dichiarato Xu Min, project lead di Convallaria.

Sean Kelly, di Sony Interactive Entertainment, ha aggiunto: "Non potremmo essere più felici di collaborare con Loongforce per pubblicare Convallaria e portare questo gioco ai giocatori di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di condividere presto altri aggiornamenti su Convallaria".