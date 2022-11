Sony Interactive Entertainment sarà l'editore di Lost Souls Aside e Convallaria

Tramite Josh Ye, corrispondente tecnologico di Reuters, scopriamo che il capo di PlayStation China ha annunciato che, come parte del China Hero Project, Sony Interactive Entertainment sarà l'editore di Lost Soul Aside e Convallaria.

Inoltre, come potete vedere nel tweet poco sotto, il capo di PlayStation China afferma che l'obiettivo della compagnia è vendere un numero di PS5 che sia pari al doppio delle PS4 vendute in suolo cinese.

Lost Soul Aside è un gioco di ruolo d'azione che si ispira a Devil May Cry e fa parlare di sé da molti anni, in seguito a un presentazione che aveva colpito i giocatori per la sua qualità grafica e la fluidità e spettacolarità dei combattimenti. Inizialmente prodotto da una singola persona, il progetto è cresciuto con l'aiuto di Sony e ora abbiamo la conferma che la compagnia sarà anche editore del gioco.

Convallaria è invece uno sparatutto multigiocatore in terza persona sviluppato da Loong Force ed è in silenzio radar da qualche tempo. Gli sviluppatori, nel 2020, avevano affermato: "Convallaria si propone di attrarre i giocatori con un vari intrecci emotivi, con esperienze realistiche e un gameplay aggressivo e fluido."

Per il momento non abbiamo altre informazioni riguardo a questi due giochi.