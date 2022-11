McPixel 3, la recensione dell’avventura che ci svela che fine ha fatto McPixel 2

Il primo McPixel uscì nell'ormai lontano 2012. Piacque molto per il suo gameplay folle, le molte citazioni di cui erano pieni i livelli, la grafica in pixel art e per una simpatia innata del personaggio, che riusciva a trasformare le tragedie in burle, nella sua spasmodica ricerca di diventare un eroe, passando da una situazione all'altra senza alcuna soluzione di continuità. Riuscirà a farcela nel 2022? Per scoprirlo, non vi resta che leggere la recensione di McPixel 2, l'attesissimo seguito che si è fatto attendere più dieci anni... Che dite?

Meccaniche di gioco

Poteva mancare una citazione di The Witcher 3 in McPixel 3?

McPixel 3 è in apparenza un'avventura punta e clicca in cui ci si limita a interagire con degli hot spot, stando poi a vedere cosa accade. È formato da diversi capitoli, ognuno dei quali diviso in più livelli, per un totale di un centinaio complessivi, tutti con un loro filo conduttore, a volte molto labile, altre volte più forte. L'obiettivo di ogni livello è riuscire a salvare la situazione, che ciò significhi fermare un treno che sta per cadere da un ponte distrutto o vincere una partita a scacchi in modo truffaldino poco importa. Come già detto, McPixel vuole diventare un eroe e farà di tutto per riuscirci.

Anche Steve vuole diventare un eroe. Chi è Steve? Un personaggio che spunta qua e là e che sblocca dei livelli speciali. Tra i suoi poteri spiccano la capacità di creare dei ragni limone giganti usando un pentagramma e di pescare militari usando un mitra come esca. Ma lasciamo perdere Steve e torniamo su McPixel. Il nostro vaga per la città sbloccando i livelli con le monete guadagnate durante le sue avventure. La città è rigorosamente in 2D e si sviluppa lungo una linea orizzontale, ma è piena di gente da prendere a calci, di macchinari meravigliosi nascosti in parchi o in hotel, di musicisti da prendere a calci e di coppiette da prendere a calci. In fondo diventare un eroe non è facile come sembra e qualche scarpa bisogna pur consumarla.

Certi troll vogliono solo ridere

Lo scenario tipico offerto dai livelli di McPixel è: sta succedendo qualcosa, spesso di drammatico, che sia un aereo in fiamme che sta per schiantarsi su di un'isoletta tropicale o la vescica di McPixel che sta scoppiando costringendolo a urinare sulla macchina di un vecchietto rancoroso, e da lì bisogna interagire con degli oggetti per vedere l'effetto che fa... letteralmente. È una specie di WarioWare delle avventure grafiche, ma ancora più folle perché decisamente più spietato nel suo riuscire a far succedere di tutto ai personaggi. Ogni livello può essere finito con più tentativi o anche al primo tentativo. Poco importa. Le interazioni mancanti possono essere viste successivamente (completarle al 100% non è essenziale per arrivare al finale del gioco). L'importante è salvare la situazione in ogni livello di ogni capitolo e accumulare monete per sbloccare i capitoli successivi.