Offerte Amazon: notebook Lenovo Legion 5 Pro in sconto al minimo storico per il Black Friday 2022

Il Black Friday 2022 non è ancora arrivato al suo giorno di punta, ma questo non significa che non vi siano tanti sconti interessanti per chi è alla ricerca di prodotti di qualità in ambito tecnologia, videogiochi e mondo geek. Ora, ad esempio, potete trovare uno sconto per un notebook Lenovo Legion 5 Pro. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 2.099€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Il notebook Lenovo Legion 5 Pro propone un display 16 pollici WQXGA con risoluzione 2560x1600 e pannello IPS 500nits e 165Hz. Il processore è un AMD Ryzen 7 6800H (8C / 16T, 3.2 / 4.7GHz, 4MB L2 / 16MB L3), con una RAM 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6. Lo spazio di archiviazione è da 1 TB SSD.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.