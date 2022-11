Crash Bandicoot: Wumpa League, un video gameplay mostra un prototipo

È apparso in rete un video gameplay di un prototipo di Crash Bandicoot: Wumpa League, il titolo brawler multiplayer di Toys for Bob al centro di alcuni rumor nei mesi scorsi. Quanto mostrato nel filmato ovviamente è un gioco ancora grezzo e in una fase embrionale dello sviluppo, ma comunque ci offre un'idea, seppur molto vaga, su cosa possiamo aspettarci dal gioco se e quando vedrà mai la luce, dato che non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Il filmato è stato pubblicato da Liam Robertson e, oltre ad alcune concept art, mostra alcune brevi sequenze di gameplay con protagonista Dingodile che si muove all'interno di un'arena strutturata come un grande livello platform. Il giocatore deve utilizzare le abilità del personaggio (come salti e planare per brevi tratti) per spostarsi nell'arena e raccogliere frutti Wumpa, tenendo a bada gli avversari nel mentre, che cercheranno di mettergli i bastoni tra le ruote.

Robertson afferma che l'idea iniziale di Crash Bandicoot: Wumpa League era quella di un gioco online multiplayer a squadre, dove vince quella che raccoglie più frutti Wumpa, con i personaggi di Crash Bandicoot 4: It's About Time e alcune vecchie glorie passate, come ad esempio Ripper Roo.

"La build che stai vedendo è chiaramente vecchia di anni e non è rappresentativa di come potrebbe essere il gioco se venisse pubblicato", ha detto Robertson, che in seguito ha dichiarato di aver visto del materiale più recente di Crash Bandicoot: Wumpa League e che il titolo ora sembra molto differente e "più completo" rispetto a quanto visto nel filmato.

Chissà magari ne sapremo di più durante i The Game Awards 2022 del 9 dicembre, la vetrina perfetta per annunciare uno o più giochi della serie Crash Bandicoot.