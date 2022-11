Rainbow Six Siege: crossplay su console e cross-progression in arrivo a dicembre

Dopo una lunga attesa durata praticamente un anno e mezzo, Ubisoft ha annunciato che Rainbow Six Siege supporterà il crossplay tra console e la cross-progression tra tutte le piattaforme a partire dal 6 dicembre, ovvero il giorno di debutto della Operation Solar Raid, la quarta stagione dell'Anno 7.

Come saprete sicuramente il crossplay di Rainbow Six Siege ad oggi è attivo solo tra PC, Google Stadia e Luna e console della stessa famiglia. Con la nuova stagione tuttavia il crossplay sarà disponibile anche tra console di famiglie differenti, questo significa che i giocatori PS5 e PS4 potranno giocare con quelli Xbox Series X|S e One e viceversa. L'ecosistema PC e quello console invece rimarranno separati (es. i giocatori PS5 non possono giocare con quelli PC). Discorso differente per la cross-progression, che invece sarà attiva tra tutte le piattaforme e per quasi tutti i contenuti di gioco.

Grazie alla progressione condivisa i giocatori potranno legare i propri progressi a un unico account e condividerli tra tutte le piattaforme. Di conseguenza tutti i punti Fama e Crediti R6 su ciascuna piattaforma verranno sommati e il totale verrà condiviso tra console e PC. Allo stesso modo i pacchetti, gli operatori sbloccati, gli oggetti estetici e i potenziamenti che avete ottenuto saranno su tutte le piattaforme in vostro possesso.

Discorso un po' più complicato per livelli e rango. Il Livello di Autorizzazione più alto su una piattaforma diventerà quello univoco per tutte le piattaforme. Discorso simile per il Grado, ma in questo caso viene condiviso solo tra piattaforme simili, con PC e console dunque che sono separati. Per maggiori dettagli sulla sincronizzazione multipiattaforma vi consigliamo di visitare la pagina dedicata del sito ufficiale di Rainbow Six Siege.