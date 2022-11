Nintendo Switch Sports: il trailer del Golf, con data di uscita dell'aggiornamento gratuito

Nintendo Switch Sports è pronto ad aggiornarsi con un nuovo sport: il Golf. Era già stato promesso come aggiornamento gratuito e ora è stata anche confermata la data di uscita tramite un nuovo trailer: il 28 novembre 2022.

Il golf non è una novità per i giochi "Sports" di Nintendo, ad esempio è stato presente in Wii Sports. Questo aggiornamento gratuito per Nintendo Switch Sports ci permetterà di giocare sia online (previo abbonamento a Switch Online) e offline, sia da soli che con gli amici.

Golf di Nintendo Switch Sports proporrà una modalità casual, per semplici partite, e una modalità chiamata Survival Golf. Le ventuno buche di questo sport sono prese a partire da precedenti giochi di golf di Nintendo, ma la modalità a otto giocatori online Survival Golf è nuova.

Golf si unisce quindi ad altri sei sport già presenti in Nintendo Switch Sports: tennis, bowling, chambara, calcio, volleyball e badminton. Precedenti aggiornamenti hanno migliorato i controlli di movimento per il calcio e hanno aggiunto nuove mosse per la pallavolo.

Abbiamo da poco visto anche una modalità per Bowling, in un trailer dedicato alle nonne che giocano a Nintendo Switch Sports.