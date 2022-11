Ninja Gaiden e Dead or Alive: reboot in arrivo? Team Ninja smorza l'entusiasmo dei fan

In risposta ai report dei giorni scorsi da parte della stampa coreana, secondo cui sono in lavorazione dei reboot delle serie Ninja Gaiden e Dead or Alive, Team Ninja ha deciso di chiarire la situazione, dichiarando al portale VGC di non avere nessuna novità ufficiale da svelare per i due brand, incluso "(se e) quando" ritorneranno.

L'apparente annuncio dei reboot di Ninja Gaiden e Dead or Alive era stato riportato da alcune testate della Corea del Sud in seguito al keynote di Team Ninja che si è svolto in occasione della conferenza Korea G-Star, dove le due serie erano state menzionate parlando del futuro dello studio.

Evidentemente le dichiarazioni sono state fraintese da parte della stampa coreana o ingigantite dalle testate occidentali, come confermato dalle parole del crative director Tom Lee.

"Sia Dead or Alive che Ninja Gaiden sono entrambi franchise di lunga data per il Team Ninja. Questi celebri titoli sono sinonimo della storia e della reputazione del nostro studio", ha dichiarato Lee a VGC.

"Va da sé che quando si parla dello sviluppo dei nostri progetti passati e futuri, entrambi questi importanti titoli non possono non essere menzionati. Tuttavia al momento non ci sono dettagli o informazioni da condividere su nessuno di questi franchise."

"Come molti dei nostri devoti fan, condividiamo l'entusiasmo per il ritorno di questi amati titoli. E saremo sicuri di fornire un aggiornamento adeguato (se e) quando arriverà quel giorno."

Kasumi, una delle lottatrici di Dead or Alive

Questo non significa per forza che non vedremo in futuro ulteriori giochi di Dead or Alive e Ninja Gaiden o un reboot di una o entrambe le serie. Tuttavia è chiaro che al momento Team Ninja è assorbito da altri titoli, tra cui Rise of the Ronin e Wo Long: Fallen Dynasty, e non ha nessun progetto concreto o abbastanza maturo da presentare ai fan.