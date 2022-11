PlayStation Plus: Ys 8 scompare dal catalogo Extra senza spiegazioni

Ys 8: Lacrimosa of Dana sembra sia scomparso dal catalogo di PlayStation Plus Extra e il publisher non sa spiegare cosa sia accaduto, in attesa di eventuali informazioni da parte di Sony PlayStation per capire precisamente la situazione.

Come riportato da Eurogamer.net, Ys 8: Lacrimosa of Dana faceva regolarmente parte del catalogo di giochi scaricabili liberamente da coloro che sono abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, ma il gioco è sparito dall'elenco senza alcun preavviso.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana, uno screenshot

La coincidenza piuttosto misteriosa è il fatto che, proprio la settimana scorsa, sia uscita una nuova versione PS5 di Ys 8: Lacrimosa of Dana, senza offrire la possibilità di effettuare un upgrade per chi possiede la versione PS4.

Inizialmente, si poteva pensare che, con il rilancio del gioco sul mercato, NIS America e Falcom avessero deciso di toglierlo dal catalogo per spingerlo nuovamente nelle vendite, ma sembra che il publisher non ne sappia nulla, al momento. Interrogata da Push Square, NIS America ha riferito che la sparizione del gioco dal PS Plus Extra "non era pianificata e stiamo cercando di capire cosa sia successo", aggiungendo peraltro che "non rimuoveremmo alcun titolo da alcuna piattaforma senza prima una comunicazione ufficiale".

La questione sembra dunque essere legata a un errore o un problema tecnico della piattaforma Sony, in attesa di ulteriori informazioni. D'altra parte, non è la prima volta che emergono incomprensioni sulle sparizioni dei giochi dal catalogo di PlayStation Plus, considerando che Sony sembra aver rimosso le date di scadenza dei giochi e non c'è, al momento, una comunicazione precisa sull'argomento.