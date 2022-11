Ninja Gaiden e Dead or Alive: reboot in lavorazione, annuncia Team Ninja

I reboot di Ninja Gaiden e Dead or Alive sono in lavorazione: lo ha annunciato Team Ninja durante una keynote alla conferenza Korea G-Star, pur senza fornire dettagli sui progetti in questione, che dunque restano per il momento avvolti dal mistero.

Entrambi i franchise sono tornati sul mercato di recente, nello specifico con la raccolta rimasterizzata Ninja Gaiden: Master Collection (qui la recensione) e con Dead or Alive 6 (qui la recensione), entrambi accolti con discreto entusiasmo da parte dei fan.

I reboot si riferiscono tuttavia a una rielaborazione degli esordi delle due serie, che risalgono rispettivamente al 2004 per la seconda trilogia di Ninja Gaiden e al 1996 per la versione arcade di Dead or Alive, in entrambi i casi sotto la direzione di Tomonobu Itagaki.

In realtà già alcuni mesi fa si parlava di un ritorno di Ninja Gaiden, forse affidato ad altri sviluppatori, ed è possibile che quel tipo di impostazione sia rimasto, dunque che non sarà Team Ninja a occuparsi direttamente dello sviluppo.